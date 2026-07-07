金管局人民幣業務資金額度增至5000億 料拓海外市場 如有需要可再加

金管局聯同人民銀行、香港證監會聯合宣布11項新措施，以進一步深化香港和內地金融市場合作，其中一措施是擴容優化金管局人民幣業務資金安排，額度增至5,000億元人民幣，並增設9個月、2年及3年期。金管局副總裁陳維民表示，是次再提高額度後，預期措施令銀行有更多空間進一步擴展海外市場，並強調增加的額度將會依據銀行的實際需求和過往額度使用情況來分配。

陳維民指，自人民幣業務資金安排總額度於今年2月倍增至2,000億元人民幣後，銀行業界反應踴躍，額度使用量持續增長，已基本分配完畢，同時安排除了服務香港企業，在短短數月更成功將離岸人民幣資金輻射到東盟、中東和歐洲等國家或地區。

金管局助理總裁（外事）何漢傑補充，5,000億元的人民幣額度是綜合銀行現時申報需求而定，未來會根據市場實際需求，與人行再商討額度的安排。

固收電子交易平台由本港證監會監管

11項措施亦包括兩地金融基礎設施機構，合作共建香港固定收益及貨幣電子交易平台。證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，由於平台的註冊地和運營地均在香港，因此其監管主體是香港證監會，相關機構需向證監會申請牌照方可參與。平台的具體產品設計、服務對象和市場定位，將由港交所和中國外匯交易中心兩家主體基於市場需求自主研究確定，時間表方面，則將視兩家合作方的實際準備進展而定，期待在各方協同下水到渠成。他續指，香港的債券市場充滿機遇，加上國際成熟市場都有多個平台，香港預料可容納多個平台。

研7天CNH資金投標機制 非應對隔夜流動性

另外，金管局會研究推出7天離岸人民幣流動資金投標機制，﻿﻿交易將以回購形式進行。何漢傑表示，該機制是現有流動性管理工具的補充，並非用於應對隔夜流動性缺口的工具，而是針對銀行短期資金結構性短缺所設的管理選項。他續稱，當監管機構定期開展7天期操作時，形成的成交價格將成為市場重要參考，幫助銀行在開展同類期限的銀行間交易時定價。他續指，發短期債有望成為該機制的資金來源，後續安排將會適時公布。

與印尼盾建貨幣交易框架 助貿易企業營運

另外，本港還將推進建立離岸人民幣及印尼盾的雙邊貨幣交易框架。陳維民表示，該措施與人行及印尼已有機制不同，原有雙邊機制處理的是在岸人民幣（CNY）與印尼盾的直接兌換，而本次框架面向的是離岸人民幣（CNH）與印尼盾的兌換，新框架的初期適用範圍主要是實質貿易和企業營運。他還透露，接下來還會與亞洲區內和香港經貿關係較密切的央行就本幣直兌機制進行磋商。