Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金管局人民幣業務資金額度增至5000億 料拓海外市場 如有需要可再加

宏觀經濟
更新時間：17:45 2026-07-07 HKT
發佈時間：17:45 2026-07-07 HKT

金管局聯同人民銀行、香港證監會聯合宣布11項新措施，以進一步深化香港和內地金融市場合作，其中一措施是擴容優化金管局人民幣業務資金安排，額度增至5,000億元人民幣，並增設9個月、2年及3年期。金管局副總裁陳維民表示，是次再提高額度後，預期措施令銀行有更多空間進一步擴展海外市場，並強調增加的額度將會依據銀行的實際需求和過往額度使用情況來分配。

陳維民指，自人民幣業務資金安排總額度於今年2月倍增至2,000億元人民幣後，銀行業界反應踴躍，額度使用量持續增長，已基本分配完畢，同時安排除了服務香港企業，在短短數月更成功將離岸人民幣資金輻射到東盟、中東和歐洲等國家或地區。

金管局助理總裁（外事）何漢傑補充，5,000億元的人民幣額度是綜合銀行現時申報需求而定，未來會根據市場實際需求，與人行再商討額度的安排。

固收電子交易平台由本港證監會監管

11項措施亦包括兩地金融基礎設施機構，合作共建香港固定收益及貨幣電子交易平台。證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，由於平台的註冊地和運營地均在香港，因此其監管主體是香港證監會，相關機構需向證監會申請牌照方可參與。平台的具體產品設計、服務對象和市場定位，將由港交所和中國外匯交易中心兩家主體基於市場需求自主研究確定，時間表方面，則將視兩家合作方的實際準備進展而定，期待在各方協同下水到渠成。他續指，香港的債券市場充滿機遇，加上國際成熟市場都有多個平台，香港預料可容納多個平台。

研7天CNH資金投標機制 非應對隔夜流動性

另外，金管局會研究推出7天離岸人民幣流動資金投標機制，﻿﻿交易將以回購形式進行。何漢傑表示，該機制是現有流動性管理工具的補充，並非用於應對隔夜流動性缺口的工具，而是針對銀行短期資金結構性短缺所設的管理選項。他續稱，當監管機構定期開展7天期操作時，形成的成交價格將成為市場重要參考，幫助銀行在開展同類期限的銀行間交易時定價。他續指，發短期債有望成為該機制的資金來源，後續安排將會適時公布。

與印尼盾建貨幣交易框架 助貿易企業營運

另外，本港還將推進建立離岸人民幣及印尼盾的雙邊貨幣交易框架。陳維民表示，該措施與人行及印尼已有機制不同，原有雙邊機制處理的是在岸人民幣（CNY）與印尼盾的直接兌換，而本次框架面向的是離岸人民幣（CNH）與印尼盾的兌換，新框架的初期適用範圍主要是實質貿易和企業營運。他還透露，接下來還會與亞洲區內和香港經貿關係較密切的央行就本幣直兌機制進行磋商。

最Hit
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
01:42
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
即時娛樂
10小時前
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
影視圈
8小時前
港珠澳大橋的士爆炸陷火海 火舌跌落馬路 尾隨司機驚嚇「嘩嘩聲」
00:31
港珠澳大橋的士爆炸陷火海 火舌跌落馬路 尾隨司機驚嚇「嘩嘩聲」
突發
2小時前
星島申訴王 | 港車北上回港帶煙被罰$5700 港男親述中伏位警世：司機不享19支香煙豁免
02:33
星島申訴王 | 港車北上帶煙回港被罰$5700 港男發帖警世：司機不享攜帶19支香煙豁免
申訴熱話
10小時前
變頻冷氣機未必能慳電？電器店破解元兇是這2個習慣... 附4大空調選購貼士
變頻冷氣機未必能慳電？電器店破解元兇是這2個習慣... 附4大空調選購貼士
生活百科
6小時前
樂易玲生日派對驚爆失竊 《東周刊》獨家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星見證查CCTV
樂易玲生日派對驚爆失竊 《東周刊》獨家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星見證查CCTV
即時娛樂
6小時前
特快公屋5個月成功上樓！喜獲高層海景單位 僅1原因成特別名單 網民驚歎：比中六合彩更正
特快公屋5個月成功上樓！喜獲高層海景單位 僅1原因成特別名單 網民驚歎：比中六合彩更正
生活百科
6小時前