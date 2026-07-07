黃金中央清算系統｜渣打完成7筆黃金交易 溫拓思：倫敦場外黃金市場經驗助港發展

渣打銀行宣布，成功透過香港黃金中央清算及結算系統完成首批合共七筆黃金交易及結算。此標誌著香港發展成為國際黃金交易中心的重要里程碑，同時印證渣打在支持本港貴金屬生態圈發展所擔當的重要角色。

作為香港貴金屬中央結算系統有限公司（港金結算公司）董事會成員及參與試行的銀行之一，渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）專程來港出席於「香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇」期間舉行的港金結算試營運及滬港黃金市場合作啟動禮。

提升在港黃金價值鏈服務能力

溫拓思表示，環球市場持續變化，帶動全球投資者及各國央行對多元資產配置的需求，黃金資產的重要性亦與日俱增。隨著全球黃金市場重心逐步轉移至亞洲，為香港等國際金融樞紐迎來新的發展機遇。結合渣打在倫敦場外黃金市場的豐富經驗，以及對亞洲市場的深入了解，該行有深厚實力支持香港把握黃金業務的發展潛力，並持續提升渣打在香港黃金價值鏈各環節的服務能力。

作為港金結算公司的董事會成員，渣打很高興透過全新的黃金中央清算及結算系統與周生生、海通國際證券、京東科技及上海浦東發展銀行等企業完成首批合共七筆的黃金交易及結算。他表示，很榮幸與來自香港和上海的夥伴參與是次歷史性的試行，充分展現滬港兩地深化金融合作及提升市場互聯互通所帶來的協同效應。期待支持香港進一步發展成國際黃金交易中心，協助客戶應對市場變化，發掘增長機會。

渣打是亞洲黃金市場的主要參與者之一，而且是少數在香港設有專責且經驗豐富的貴金屬交易部門的國際銀行。現時，渣打已為機構客戶提供包括實金交易、融資方案、以及與黃金衍生產品及期權相關的全面黃金服務。