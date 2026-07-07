新加坡連續4年生活成本冠全球 港跌至第四位 買香檳及珠寶最平

瑞士寶盛今日（7日）發布《2026年全球財富及高端生活報告》顯示，以美元計算，全球高端生活費用過去一年平均上漲10.2%，同時在調查的25座城市中，新加坡連續四年蟬聯全球生活成本最高城市榜首，瑞士蘇黎世大升三級排名第二，摩納哥升一級排名第三，而香港則下跌一名，排名第四。

香港聘請律師攻讀MBA最貴

報告指出，香港仍是聘請律師費用最高的城市，也是攻讀MBA費用最高的城市之一，樓價今年則位居全球第二，不過購買香檳和珠寶卻最便宜。此前，香港曾被譽為中國富人的購物天堂，但由於遊客消費習慣的改變，香港的奢侈品銷售正面對打擊。據寶盛表示，中國遊客越來越遠離傳統的歐洲奢侈品牌，轉而青睞本土品牌。

亞太區高端生活費僅漲7.4%

報告也指出，亞太區仍是全球財富增長最強勁的地區，十大最昂貴高端生活城市中有五個位於亞太，包括新加坡、香港、上海、悉尼及曼谷，不過，亞太區整體高端生活費僅漲7.4%，較全球平均水平低10.2%，顯示今年全球排名變化更多是因為其他國家貨幣升值，而非亞太區本身通脹推動。

在消費上，亞太區高淨值人士增加開支最多的項目包括酒店套房、高級餐飲、醫療保健、商務艙機票及智能手機，其中，66%受訪者表示正積極改善自己及家人的健康，53%計劃未來一年進一步增加醫療相關開支，不過仍低於酒店和高級餐飲等體驗式消費。

另一方面，亞太地區的財富累積依然強勁，90%的受訪高淨值人士表示，過去12個月他們的資產有所增長，在理財投資上，39%受訪者高度重視財富教育；49%表示增加投資和支出，超過其他地區的同行；另有28%選擇增加投資但減少支出，此外，有90%受訪者過去一年資產增加，73%擴大投資組合多元化配置，53%增加貴金屬投資作為避險工具，另有46%擴大跨區域資產佈局。

寶盛認為，在全球地緣政治和貿易環境持續不確定下，新加坡、蘇黎世及摩納哥等政治穩定、貨幣強勢的城市，將持續吸引國際財富流入，不僅提供優質生活，也有助於資產保值。