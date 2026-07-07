固收市場為國際金融重要基石 證監葉志衡：建強大基礎設施解決「產品與市場契合」問題

證監會執行董事葉志衡在「香港首屆固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇」上指出，香港股票市場表現雖然極為出色，惟本地債券市場在二級市場的流動性仍有待提升。他強調固定收益市場是國際金融市場的重要基石，本港需要建立涵蓋發行、資產端配合及回購市場風險轉移的強大基礎設施，以解決「產品與市場契合度」的問題，而相關基建必須保持中立、採用國際標準，並積極擁抱區塊鏈及代幣化等創新科技 。

港交所劉碧茵：夥金管局力推點心債上市

港交所首席營運總監劉碧茵形容香港正扮演「超級聯繫人」角色，負責連接全球第二大的中國債券市場與國際投資者 。為把握此機遇，港交所正與證監會合作精簡債券上市規則，並夥拍金管局及債務工具中央結算系統（CMU）大力推廣點心債上市。

劉碧茵強調，完善的基礎設施對於吸引全球資金流至關重要。港交所將開放其最大的衍生產品結算所，接受中國國債作為抵押品，並探討提升跨產品淨額結算與保證金效率。她期望透過建立具備流動性的回購市場及收益率曲線，推動香港成為亞洲首個領先的固定收益及貨幣（FIC）市場。

迅清陳達強：冀涵蓋多重資產清算和結算

為配合整體市場發展，金管局轄下的CMU已升級並成立新公司「迅清結算控股」。迅清結算行政總裁陳達強表示，引入港交所作為策略性投資者後，雙方正研究建立「一站式多元資產交易後證券基礎設施」。他解釋該平台未來不僅服務內地及國際投資者，處理傳統債券、點心債及代幣化證券，更期望能涵蓋多重資產的清算和結算 。他坦言迅清結算目前團隊規模較小，未來將借鑑港交所龐大的資訊科技資源，以推動更複雜的業務發展 。

上清所馬賤陽：支援香港發展場外市場

在深化跨境連接方面，上海清算所董事長馬賤陽表示，滬清所正致力建立涵蓋債券與衍生產品市場的單一接入點，以加強中國金融市場與全球的互聯互通。他指出在「互換通」機制下已推出多項創新產品，今年上半年其競爭性清算交易量超過13萬億元人民幣 。馬賤陽期望利用滬清所的豐富經驗，支援香港同業發展場外市場的中央證券存管機構（CSD）與中央對手方（CCP），並將會邀請更多香港機構加入其國際清算會員網絡，共同推動人民幣國際化進程。