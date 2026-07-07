Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

固收市場為國際金融重要基石 證監葉志衡：建強大基礎設施解決「產品與市場契合」問題

宏觀經濟
更新時間：15:13 2026-07-07 HKT
發佈時間：15:13 2026-07-07 HKT

證監會執行董事葉志衡在「香港首屆固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇」上指出，香港股票市場表現雖然極為出色，惟本地債券市場在二級市場的流動性仍有待提升。他強調固定收益市場是國際金融市場的重要基石，本港需要建立涵蓋發行、資產端配合及回購市場風險轉移的強大基礎設施，以解決「產品與市場契合度」的問題，而相關基建必須保持中立、採用國際標準，並積極擁抱區塊鏈及代幣化等創新科技 。

港交所劉碧茵：夥金管局力推點心債上市

港交所首席營運總監劉碧茵形容香港正扮演「超級聯繫人」角色，負責連接全球第二大的中國債券市場與國際投資者 。為把握此機遇，港交所正與證監會合作精簡債券上市規則，並夥拍金管局及債務工具中央結算系統（CMU）大力推廣點心債上市。

劉碧茵強調，完善的基礎設施對於吸引全球資金流至關重要。港交所將開放其最大的衍生產品結算所，接受中國國債作為抵押品，並探討提升跨產品淨額結算與保證金效率。她期望透過建立具備流動性的回購市場及收益率曲線，推動香港成為亞洲首個領先的固定收益及貨幣（FIC）市場。

迅清陳達強：冀涵蓋多重資產清算和結算

為配合整體市場發展，金管局轄下的CMU已升級並成立新公司「迅清結算控股」。迅清結算行政總裁陳達強表示，引入港交所作為策略性投資者後，雙方正研究建立「一站式多元資產交易後證券基礎設施」。他解釋該平台未來不僅服務內地及國際投資者，處理傳統債券、點心債及代幣化證券，更期望能涵蓋多重資產的清算和結算 。他坦言迅清結算目前團隊規模較小，未來將借鑑港交所龐大的資訊科技資源，以推動更複雜的業務發展 。

上清所馬賤陽：支援香港發展場外市場

在深化跨境連接方面，上海清算所董事長馬賤陽表示，滬清所正致力建立涵蓋債券與衍生產品市場的單一接入點，以加強中國金融市場與全球的互聯互通。他指出在「互換通」機制下已推出多項創新產品，今年上半年其競爭性清算交易量超過13萬億元人民幣 。馬賤陽期望利用滬清所的豐富經驗，支援香港同業發展場外市場的中央證券存管機構（CSD）與中央對手方（CCP），並將會邀請更多香港機構加入其國際清算會員網絡，共同推動人民幣國際化進程。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
即時娛樂
8小時前
星島申訴王 | 港車北上回港帶煙被罰$5700 港男親述中伏位警世：司機不享19支香煙豁免
星島申訴王 | 港車北上帶煙回港被罰$5700 港男發帖警世：司機不享攜帶19支香煙豁免
申訴熱話
7小時前
世界盃2026｜比利時4:1淘汰美國入8強 特朗普出招讓巴洛根落場亦無用
00:36
世界盃2026｜比利時4:1淘汰美國入8強 特朗普出招讓巴洛根落場亦無用
足球世界
6小時前
00:42
《五個小孩的校長》「嘉嘉」變IB狀元 前童星傅舜盈成高材生 目標赴澳洲讀獸醫
影視圈
18小時前
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
影視圈
6小時前
TVB「經典肥佬綠葉」徐廣林罕曝光  變詠春宗師身形大變拳拳有力  本為富二代曾揸巴士
TVB「經典肥佬綠葉」徐廣林罕曝光  變詠春宗師身形大變拳拳有力  本為富二代曾揸巴士
影視圈
7小時前
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
影視圈
2026-07-06 14:00 HKT
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-06 16:00 HKT