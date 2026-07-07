非美資產配置需求增 梁鳳儀：人民幣成有效替代選擇

證監會行政總裁梁鳳儀表示，全球宏觀環境正深刻變化，市場對非美元資產配置需求增加，人民幣資產成為有效替代選擇，此時正是推進香港固定收益及貨幣市場發展路線圖的良好契機。她提出三項重點工作，包括發展FIC交易平台、擴大固定收益產品作為抵押品的應用場景，以及提供更多風險管理工具。人民銀行已容許境外投資者通過債券通持有的在岸中國國債及政策性金融債，作為香港期貨結算公司及聯交所期權結算公司的履約抵押品。五年期離岸人民幣國債期貨合約將於8月3日正式推出。

陳維民：拓展亞洲及中東潛在合作夥伴

金管局副總裁陳維民指出，境外機構持有在岸人民幣債券已突破3萬億元，債券通北向交易成交額及日均成交均創新高。他指出，投資人基礎正不斷擴大，團隊積極拓展亞洲及中東潛在合作夥伴，產生鎖鏈效應，吸引更多投資者來港；新發行人來自中亞、非洲的發展銀行，視香港為理想融資平台。人民幣債券、港元債券均受市場歡迎。

陳翊庭：全球視中國資產為「必須投資」

港交所集團行政總裁陳翊庭就表示，路線圖已進入實踐階段，今早已有多項重要宣布，包括電子交易平台推出、債券通優化及港交所與CIPS簽署諒解備忘錄等，證明路線圖已全面落實。她指出，港交所不能僅靠單一現貨市場服務全球投資者，打造覆蓋股票、債券、大宗商品的多資產配置生態圈是當前優先級最高的任務。她表示，全球投資者對中國資產的態度已從「能否投資」轉變為「必須投資」，港交所需把握這一機遇。她亦期待人民幣國債期貨在港落地，為境外投資者提供更多管理人民幣利率風險的工具。

中國外匯交易中心（全國銀行間同業拆借中心）主要負責人高飛提到，香港擁有全球第二大的交易平台及國際性網絡，承諾要在國際網絡中複製成功經驗，為香港帶來更多優勢。新平台將補充現有平台，無論香港或內地，都能提供流動性管理及固定收益工具，進一步鞏固香港連接在岸與離岸市場的橋樑角色。