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黃金中央清算系統｜滙豐艾橋智：未來數月黃金倉儲量擴至200噸 

宏觀經濟
更新時間：13:51 2026-07-07 HKT
發佈時間：13:51 2026-07-07 HKT

香港黃金中央清算及結算系統正式開展試營運，本港亦推出一系列配套措施。滙豐集團行政總裁艾橋智表示，本港的黃金交易流動性將會大大提升，該行已加大黃金融資規模，並宣布未來數月將香港的黃金倉儲量擴大至200噸，以支持香港千噸級別的倉儲目標。

艾橋智在香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇上指，滙豐有份參與香港黃金中央清算及結算系統首批結算行為，亦為今天（7日）推出的「HAU」價格代碼指數協助結算，目前運作暢順。他續指，滙豐已在全球發放了逾1000億美元的黃金貸款，加強黃金融資服務，並正著力提升黃金倉儲能力，期望能在本港市場獲得20至25%的市場份額。

他續指，香港在黃金市場大有作為，舉例指旗下恒生銀行推出的黃金ETF，在短短8日內已錄得10億美元資產規模。

溫拓思：渣打擬擴展全球黃金結算服務

同場的渣打銀行集團行政總裁溫拓思指出，隨著香港黃金交易基礎設施的進一步發展，並有嚴格的監管環境， 將大大提升渣打服務全球客戶的能力，而該行正計劃擴展其全球黃金結算服務，涵蓋紙黃金與實物交易，將充分利用在香港的優勢，並降低系統中的營運或欺詐風險。

另外，對於本港的固定收益及離岸人民幣市場發展趨勢，中國銀行副董事長兼行長張輝表示，目前人民幣利率低於主要經濟體，對離岸人民幣債券發行提供良好環境，認為香港應把握時機，擴大債券發行「朋友圈」，特別是一帶一路沿線的東南亞國家；並應面向海外的退休基金、主權基金等投資者，以加大行銷。他又指，現時內地企業出海的資金需求不只是傳統貿易，亦包括海外收購、擴大產能、建立區域總部等，金融機構應推出更多產品或服務。

艾橋智：香港是亞洲債市先行者

艾橋智則指出，債市出現「亞洲買亞洲」趨勢，越來越多亞洲機構在區內融資，令亞洲債券發行的增長速度，較與全球債券發行增長快4倍，而香港是當中的先行者，並發揮「超級聯繫人」角色，投資者常在香港債市平台物色亞洲區投資機會。

對於數碼債券發展，艾橋智指出，其80%客戶認為數碼金融在5年後將大行其道，但一半客戶仍不熟悉其運作，滙豐將繼續推進相關發展。溫拓思亦指，數碼貨幣的發展將不可逆轉，渣打正加強發展數碼貨幣與法定貨幣的轉換，目前市佔率達20%，僅次於兩家加密貨幣商。

財庫局指，「HAU」代碼的H代表香港，Au是元素周期表內黃金的代號。
 

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