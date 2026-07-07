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黃金中央清算系統｜滙豐已促成首批交易 廖宜建：港可成區域黃金清算樞紐

宏觀經濟
更新時間：12:44 2026-07-07 HKT
發佈時間：12:44 2026-07-07 HKT

香港黃金中央清算及結算系統今日首日試運，滙豐表示，已為多家企業和機構客戶促成首批交易，並協助完成覆蓋整個交易生命週期的各項活動，同日亦通過 「實物聯通」完成首筆交易。

滙豐表示，歡迎香港黃金中央清算及結算系統正式開展試營運，以及一系列同步推出的配套措施，包括與上海黃金交易所首階段的「實物聯通」（Delivery Connect）。

便利客戶「一條龍」服務

該行表示，作為香港貴金屬中央結算系統有限公司(HKPMCC)首批直接參與者之一，滙豐全力支持這項戰略性舉措，便利客戶能夠「一條龍」完成交易、清算，以至交易後的相關服務，將繼續助力香港黃金及貴金屬生態圈的持續發展。

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建，歡迎黃金中央清算及結算系統和「實物聯通」的試點雙雙啟動，將持續提升香港作為領先國際金融中心和離岸人民幣中心的地位，並促進區域黃金生態圈的進一步融合。

擔當全球投資者門戶

他又指，香港擁有世界級的金融基礎設施、成熟穩健的銀行體系，以及與內地資本市場的深度互聯互通。香港具備成為區域黃金清算樞紐的優越條件，可以擔當全球投資者的門戶。對於與亞洲聯繫緊密、希望實現地域多元化，並享有近水樓台優勢的市場參與者來說，今天公布的新措施更為重要。

從市場參與者角度看，中央清算通過標準化抵押品要求、穩健的違約處置機制，以及精簡的流程，有助於加強交易透明度和風險管理水平。「實物聯通」亦可拓寬市場准入，並提升黃金投資者的營運效率。

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