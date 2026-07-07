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黃金中央清算系統｜中銀香港協助多行交易及結算 順利辦理實物黃金入庫

宏觀經濟
更新時間：11:56 2026-07-07 HKT
發佈時間：11:56 2026-07-07 HKT

香港黃金中央清算系統今日啟動試營運，中銀香港表示作為系統的結算機構，成功協助香港黃金中央清算系統的直接參與者，即港金結算董事會成員的多家銀行完成首日系統結算操作；作為指定倉庫，順利為多家直接參與者辦理實物黃金入庫。同時，中銀香港以直接參與者的身份，協助數十家間接參與者完成黃金交易及結算，客戶涵蓋貴金屬全產業鏈龍頭企業、商業銀行、非銀行金融機構。

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完成首階段「實物聯通」

中銀香港又表示，積極配合財經事務及庫務局與上金所早前簽署的合作協議，今日協助多家港金結算直接參與者及上金所國際板會員，順利完成首階段「實物聯通」首日操作，讓參與者可在同一實體倉儲設施內，將其符合標準的實物黃金庫存在兩個指定倉庫之間快速調撥。

該行又開展了多筆跨市場雙向交易，達成業務場景的全面覆蓋。此外，國際知名貴金屬精煉商瑞士MKS PAMP SA通過本行順利完成實物黃金於兩個指定倉庫的出入庫交割。

亞洲貴金屬市場結算立新標杆

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，此次系統上線對全球市場參與者具深遠意義，在結算方面，系統採用符合國際市場慣例的未分配賬戶模式，大幅提升結算及倉儲效率，降低交易、物流與保險成本，吸引更多機構參與香港黃金市場；配合全自動化結算平台與指定倉庫的實物黃金實時、精準對接，提升交易安全性及運作效率，為亞洲貴金屬市場結算樹立新標杆。

他又指在倉儲方面，倉庫作為主權信用級黃金倉儲設施，是亞洲最大規模的自有、自建及自主運營的智能立體金庫，有效強化資產安全與運營韌性。隨著更多市場參與者在亞洲時段進行報價及交易，亞洲市場的黃金交易流動性將不斷提升，有助進一步鞏固香港作為國際黃金交易樞紐的地位。

 

 

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