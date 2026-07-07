債券通南向額度將擴大至8000億 潘功勝：支持優質國企民企赴港上市及發債

中國人民銀行行長潘功勝在論壇上表示，資本市場是一香港國際金融中心的核心基石，接下來人民銀行將會協同香港政府從四個方向協同發力，推動和鞏固香港市場發展。一深化金融市場互聯互通，擴大「債券通」、南向通年度投資額度，由5000億元至8000億元人民幣，並將南向通債券納入回購支持範圍，產品擴展至國債、及人民幣債券相關品種，輻射澳門市場；支持更多優質國企和民企赴港上市和發債，拓展股票、債券、理財、利率互換等領域互聯互通廣度與深度，深化粵港澳大灣區金融，未來國家外匯儲將繼續提高在香港資產配置，為香港資本市場的發展注入更多的更大和貢獻。

重點推動離岸人幣國債期貨上市

第二，支持香港發展多元化金融市場體系，重點推動離岸人民幣國債期貨上市（如即將推出的5年期品種），支持建設綜合性金融交易平台，擴大人民幣債券作為合格擔保品在港交所、期權結算所等場景的適用範圍，深化黃金市場發展或互聯互通，人民銀行將支持相關數據，推出更多以人民幣計價結算的大宗商品期貨和項目產品，支持港交所深化與金屬交易所、境外交易所等的合作。

金管局人幣業務資金安排升至5000億

第三，香港是全球最大的人民幣離岸市場接下來人行將會在既有8000億元人民幣常備貨幣互換安排基礎上，進一步將香港金管局人民幣業務資金安排規模由2000億元提升至5000億元人民幣，延長使用期限，由現時的1年增至3年，優化操作靈活性。同時將持續完善跨境人民幣結算方面的政策措施，加快擴展人民幣的跨境交易，推動與印尼等國建立雙邊本幣結算安排，深化內地和香港跨境支付系統互聯互通等。第四，人行將會堅定維護香港金融穩定與安全，金融安全是香港國際金融中心長期繁榮發展的基石，相信在一國兩制制度的努力保障下，香港國際金融中心的建設和發展將取得更大的成就，在歡迎全球各界人士投資香港，投資人民幣資產，與國家共建香港金融市場，共享發展機遇。

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