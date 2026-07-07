李家超宣佈香港黃金清算系統今試運 建立全面黃金交易生態系統

行政長官李家超公布，本港中央黃金清算系統今天（7日）正式試運，並已完成首個黃金交易結算，涉及多家銀行及其客戶，包括香港黃金交易礦業公司、冶煉商、珠寶商及其他投資者。

李家超指，因應當前地緣政治危機及宏觀經濟情況，黃金是主要流動性及風險管理工具，本港中央黃金清算系統運作，有助建立香港全面的黃金交易生態系統，讓國際基金及個人投資者視香港為避風港。

另外，上海黃金交易所公布，同意吸收香港貴金屬中央結算系統有限公司（港金結算公司）成為上金所國際會員。

黃天祐：冀拓具全球競爭力、全面金融中心

香港首屆固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇今日（7日）舉行，證監會主席黃天祐致詞時表示，香港有成為全球的金融樞紐的條件，證監會近期的財富管理報告顯示，本港的資產管理規模（AUM)按年升20%，主要由非股票資金流入和固定收益市場的深化所致，另外在早前固定收益及貨幣市場路線圖的支持下，香港已在擴大發行規模、拓寬投資者基礎、發展具競爭力的市場、外匯期貨，以及強化市場基礎設施等方面取得良好進展。

他又指，證監會最終目標，是將香港從一個頂級的發行中心，演變為一個由二級市場、關鍵投資平台和無可比擬的收益連通性所驅動的、具全球競爭力且全面的金融中心，而這對於鞏固香港作為國家在「十五五」期間高質量對外開放中的獨特定位，至關重要。