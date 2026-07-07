李家超宣佈香港黃金清算系統今試運 建全面黃金交易生態系統 「讓國際視香港為避風港」

行政長官李家超公布，本港中央黃金清算系統今天（7日）正式試運，並已完成首個黃金交易結算，涉及多家銀行及其客戶，包括香港黃金交易礦業公司、冶煉商、珠寶商及其他投資者。現貨金最新報4,135美元，跌0.71%。

李家超在今日舉行的香港首屆固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇上表示，因應當前地緣政治危機及宏觀經濟情況，黃金是主要流動性及風險管理工具，本港中央黃金清算系統運作，有助建立香港全面的黃金交易生態系統，讓國際基金及個人投資者視香港為避風港。

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港金結算公司成上金所國際會員

另外，上海黃金交易所公布，同意吸收香港貴金屬中央結算系統有限公司（港金結算公司）成為上金所國際會員。

據外媒早前報道，為迎接新推出的黃金清算系統，多間參與銀行已從海外進口大型金條。這些金條符合業界通行的「倫敦優良交割」(London Good Delivery)標準。香港推出黃金清算系統可望在亞洲黃金交易中心的競爭中取得領先優勢，新加坡上月亦宣布，計劃在年底前推出自己的清算機制。

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黃天祐：冀拓具全球競爭力、全面金融中心

證監會主席黃天祐致詞時表示，香港有成為全球的金融樞紐的條件，證監會近期的財富管理報告顯示，本港的資產管理規模（AUM）按年升20%，主要由非股票資金流入和固定收益市場的深化所致，另外在早前固定收益及貨幣市場路線圖的支持下，香港已在擴大發行規模、拓寬投資者基礎、發展具競爭力的市場、外匯期貨，以及強化市場基礎設施等方面取得良好進展。

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他又指，證監會最終目標，是將香港從一個頂級的發行中心，演變為一個由二級市場、關鍵投資平台和無可比擬的收益連通性所驅動的、具全球競爭力且全面的金融中心，而這對於鞏固香港作為國家在「十五五」期間高質量對外開放中的獨特定位，至關重要。

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採400盎斯規格 中行管倉庫

綜合銀行界及業界消息，香港黃金中央清算系統初期進行系統測試及少量場外交易，屬試行階段。據了解，清算系統可支援多種貨幣，首批交易將包括港元，成為清算系統中港元報價實金交易的先例。

參與方包括中國銀行（03988）在內的多間銀行，中國銀行同時負責管理香港黃金清算系統的黃金倉庫。至於清算系統採用倫敦金銀市場協會（LBMA）認可的400盎斯大金條（逾12公斤），一般用於中央銀行、批發商和專業經銷商等之間交易。