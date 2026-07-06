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中石油經研院指霍峽封鎖重構石油供求格局 今年從供應過剩轉向短缺

宏觀經濟
更新時間：16:49 2026-07-06 HKT
發佈時間：16:49 2026-07-06 HKT

中國石油集團經濟技術研究院首席經濟學家戴家權指出，霍爾木茲海峽早前封鎖，對全球石油市場供求造成重大衝擊，並重構了格局，今年全球石油市場將由供應過剩轉向供應短缺。

中國能源需求料2035年見頂 石油需求提前達峰

戴家權預計，全球天然氣需求將在2040至2045年間達到5萬億立方米，人工智能（AI）正推動燃氣發電進入強勁增長新階段，北美和中東將成為全球天然氣增產主要來源。他又預計，至2035年中國「一次能源需求」（PER）將達50億噸標準石油峰值，較2025年增長約20%，至2060年仍維持45億噸標準石油以上。

中國石油亞太（香港）副總經理張長寶則預測，全球石油需求將於2030年前後見頂，中國需求預計在「十五五」期間達到頂峰。他表示，去年全球石油需求達每日1.036億桶，油市由大致平衡轉為供應過剩，主因石油輸出國組織及盟友（OPEC+）政策轉向市場份額競爭；天然氣市場同樣趨向供應寬鬆，美國油氣產業則受惠於中東危機，出口量顯著增長。

中石油經研院院長陸如泉表示，全球能源格局經歷深刻調整，行業面臨全球治理碎片化、資源爭奪及技術壁壘等挑戰，加強產業鏈韌性至關重要。

能源成中美合作機遇之一

香港大學當代中國與世界研究中心主任、政治與公共行政學系教授李成認為，美國總統特朗普5月訪華為中美關係帶來戰略穩定，防止關係繼續惡化，能源合作是重點。他指出，美國智庫因資源及獨立性受衝擊、外國代理人法規收緊等影響，研究能力正在下降，為中國智庫發展帶來機遇。

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