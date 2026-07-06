余偉文料人民幣國際化新措施數周內出台 籲警惕不同股市調整

金管局總裁余偉文昨日在一個電台節目中表示，人民幣國際化將會提速，亦是香港的主軸工作，預計未來數星期將會有更多關於人民幣國際化及人民幣債券市場的措施推出。他強調，國家「十五五」規劃提出建設金融強國，香港作為全球最大的離岸人民幣中心，可為國家建設強大貨幣作出貢獻。他亦在節目中提醒需高度警惕不同股市可能出現調整，並表明對AI泡沫的擔憂。

對本港銀行是潛在商機

余偉文表示，推動人民幣國際化並非一朝一夕之功，必須深耕細作，金管局與人民銀行的本幣互換與人民幣資金安排額度，已由1,000億元大幅提升至2,000億元，香港作為樞紐，可以將人民幣輻射至國際，而目前已至少輻射至12個國家和地區，中東及東盟亦已開始使用人民幣作貿易結算，對本港銀行是潛在商機。

余偉文指，早前已向銀行歸納出6個良好做法，協助支援人民幣交易落地，令使用人民幣如同使用美元一樣方便，局方定期亦會向銀行索取人民幣業務數據，希望推動銀行協助客戶應用人民幣。

他指，過往人民幣與其他貨幣直接兌換時，兌換率偏高，局方早前與人行及印尼央行，合作推動「直兌」安排，如做法成功，日後可在馬來西亞及中東等市場應用。

擔憂「AI估值泡沫破裂」

余偉文表示，本港在鞏固成為強大的國際金融中心方面，要繼續提升在資產管理市場及財富管理等工作，並保持在金融科技等領域的領先地位。

談及人工智能（AI），余偉文坦言，要高度警惕不同股市可能出現大調整，尤其擔憂「AI估值泡沫破裂」與「地緣政治引發通脹、推高利率」兩大風險產生疊加效應，呼籲市民在投資上必須謹慎行事，而金管局會繼續做好監控及應變，以「厚底子」迎戰市場波動。