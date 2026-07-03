據報香港黃金清算結算系統下周推出 財庫局：清算系統籌備工作已進最後階段

據本地傳媒引述消息報道，香港黃金清算結算系統將於下周推出，預計下周二將透過新系統完成首筆黃金結算。

財經事務及庫務局回應本報查詢時表示，政府正加速在香港建立國際黃金交易市場，包括建立香港黃金中央清算系統，為國際標準黃金交易提供高效可信的清算服務。由特區政府全資擁有的香港貴金屬中央結算系統有限公司一直與市場緊密合作，制訂清算系統的框架及規則。清算系統的籌備工作已進入最後階段，目標是在今年內開展試營運，以確保清算系統的服務具吸引力和運作穩定。進一步詳情將於稍後公布。

傳大批金條運抵本港

《南華早報》引述消息人士指，近期有大量黃金離開英國倫敦、美國和歐洲，大型金條已被運往亞洲，以迎接這一新系統的啟動。

彭博上月下旬報道，本港將於7月推出黃金清算系統，至少有11間參與銀行中，4間正在進口大型金條。該報道引述知情人士指，一些清算銀行要求交易商，將400盎斯金條運入香港，這些金條符合業界通行的「倫敦優良交割」(London Good Delivery)標準。

400盎斯金條通常由銀行及主權機構在全球最大黃金交易中心倫敦進行交易，但在亞洲市場較少見，因亞洲市場主要由更小的公斤金條主導。

隨著香港推出黃金清算系統，有望在亞洲黃金交易中心的競爭中取得領先優勢。新加坡上月亦宣布，計劃在年底前推出自己的清算機制。