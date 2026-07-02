日本據報干預匯市前不再「出口術」 改用突擊行動 嚴厲打擊空頭

據路透引述消息指出，日本官員正摒棄以往提前透露干預風險的習慣，改為發出更有針對性的信號，以打擊投機者，並提高沽空日圓的成本。消息傳出後，日圓匯價持續向上，其中兌美元曾見160.9高位，暫報161.08；每百日圓兌港元則暫報約4.87算，升約0.9%。

避免提及任何匯率「底線」

報道指出，日本財務省將有別於過往干預前慣用「出口術」警告，而是可能會突然入市行動，掃除投機性日圓倉位。官員們亦會避免提及任何會觸發行動的具體匯率「底線」。消息人士表示，這種轉變反映財務省採取更激進的策略，並讓交易員更難以捉摸。

不過，這將會增加意外干預的風險，而且更多取決於投機性日圓短倉累積所驅動，而非匯率突破大眾普遍認可的閾值。另有消息指出，財務省的手法，加上日本央行持續的鷹派言論，顯示雙方正協同行動遏止日圓空頭。

盼美就業數據令加息預期降溫

報道提到，儘管日圓在周二跌至新低，但財務大臣片山皐月仍避免發表更激烈言論，僅重申日本隨時準備「適當應對」匯率變動。政府內部人員期望，周四公佈的美國就業數據能令市場對聯儲局提前加息的預期降溫。這反過來或能減慢美元近日升勢，並有助扭轉日圓跌勢。

此外，另一個關鍵考量因素是日本七國集團（G7）夥伴國的立場，尤其是美國的支持，而日圓緩慢且持續的貶值令市場質疑美國當局會否再次認可當局的干預行動。美國財長貝森特（Scott Bessent）早前已暗示日本央行需進一步加息，但對是次的干預行動保持緘默。

目前日本央行的政策利率為1厘，遠低於聯儲局的3.50厘至3.75厘，因此龐大息差鼓勵了拋售日圓，而聯儲局官員的鷹派言論亦提振了美元。在此背景下，市場預期日本央行官員將重申，若經濟情勢需要，將承諾進一步加息。

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