本港去年管理資產總值升兩成至42萬億元 創新高 資金流入增2倍

證監會公布《2025年資產及財富管理活動調查》顯示，截至去年底本港的管理資產總值按年上升20%至42.2萬億元，創歷史新高，超越2021年錄得的35.5萬億元先前高位。證監會表示，創紀錄的部分增長動力來自於淨資金流入，資金流入規模按年急漲1.93倍至2.1萬億元，已連續第三年錄得上升，該情況顯示香港作為領先的全球資產及財富管理樞紐於2025年表現出色。

機構投資者為主要資金來源 機構和企業投資者的佔比高

《報告》指出，在各大板塊中，資產管理及基金顧問業務的管理資產按年上升19%至31萬億元，而私人銀行及私人財富管理業務的管理資產更按年大升24%至12.9萬億元。本港的資產及財富管理業繼續受惠於國際化及機構主導的投資者結構，其中來自中國內地及香港以外的投資者近年一直佔管理資產總值的54%以上；在資產管理及基金顧問業務以及私人銀行及私人財 富管理業務的管理資產中，機構和企業投資者的佔比分別達到70%及68%。

基金管理規模亦增 升勢蔓延至今年

在香港註冊成立的證監會認可基金亦錄得穩健增長，截至2025年底，資產淨值上升38%至2.3萬億元，同時該升勢亦延續至2026年，截至5月底的該資產淨值按年進一步攀升13%至2.6萬億元。該等基金的淨資金流入於2025年增加超過一倍至3570億元，其後於2026年首五個月更達到1180億元。

管理實行多元化投資 56%投資於內地及香港以外市場

2025年，香港資產管理人將其管理資產的56%投資於內地及香港以外的市場，而其債券投資的管理資產則連續第二年錄得雙位數的升幅。過去五年，非股票投資的比例上升7個百分點至58%。證監會表示，這彰顯本港的資產管理人以多元化策略應對瞬息萬變的全球市況，同時反映香港的固定收益及貨幣市場日益壯大。

《報告》其他數據顯示，本港的資產管理及基金顧問業務板塊於2025年的淨資金流入飆升330%至1.38萬億元；受惠於淨資金流入躍升80%，香港的內地相關機構的資產及財富管理業務管理資產總值按年增加28%至3.9萬億元， 表現優於行業整體管理資產的增長；獲註冊的開放式基金型公司數目按年上升43%；在香港獲發牌進行資產管理（9號牌）的機構數目按年增加7%至2,358家，而獲發牌進行第9類受規管活動的人數則增長5%至15,747人，反映行業持續擴張。

證監會：展現強勁韌力 為去年全球最大跨境財富管理中心

證監會投資產品部執行董事吳家俐表示，作為領先的資產及財富管理樞紐，香港於2025年充分展現在全球挑戰下的強勁韌性，以及日益增強的影響力，展望未來，證監會將繼續致力優化監管措施，以提升香港作為頂級國際金融中心及領先離岸人民幣樞紐的競爭力。

另外，證監會的調查結果與波士頓諮詢公司（BCG）發布的《2026年全球財富報告》相吻合。該報告指出，香港以2.9萬億美元的跨境財富總值，位列2025年全球最大跨境財富管理中心。



