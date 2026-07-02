金管局積極與業界和內地磋商 拓展人民幣跨境應用場景

金管局總裁余偉文發表新一期《匯思》表示，了解到企業使用人民幣面臨的挑戰，已積極與業界和內地政策部門磋商，探討可行解決辦法。多家銀行亦根據經驗分享成功案例，介紹人民幣結算與投融資方案如何協助企業降低成本、提升效率、增強資金管理靈活性。此外，金管局副總裁陳維民指出，過去1、2年內地國際貿易以人民幣結算的佔比已回升至約30%；點心債發行規模連續2年每年都超過1萬億元（人民幣，下同）；截至去年人民幣貸款按年增長29%至9,350億元，主要受惠人民幣利率低企及人民幣匯率趨升。

人民幣貸存比率接近100%

他指出，由於本港人民幣存款增速不及貸款增速，以致人民幣貸存比率高達接近100%，因此去年推出人民幣業務資金安排，並於今年2月作出優化，並將總額度提升至2,000億元，現時參與銀行名單已擴大至40家，至今有關人民幣資金使用已輻射到11個國家。他續指，金管局有就人民幣業務資金安排的實質運用，根據市場經驗看有否進一步優化的空間，與內地監管機構溝通，如資金用途、貸款年期。助理總裁何漢傑補充，現時2,000億元總額度尚未用罄，該局亦會預留部分額度。

余偉文在《匯思》提到，與金融市場不同，實體經濟的難點在於：企業使用其他國際貨幣有其慣性，營運與會計等內部系統有一套沿用已久的實務操作流程，未必能支援人民幣交易，以致轉型動力相對不足；部分企業對銀行提供的人民幣產品認識有限，亦未深入分析成本效益。

當局歸納出6個良好做法

針對有關難點，當局整理和分析了這些成功整理，歸納出6個良好做法，包括提供度身定做的人民幣產品與服務，更全面回應個別客戶需求；充分發揮香港的人民幣業務優勢和制度優勢，主動服務客戶；優化銀行內部架構，調整績效激勵機制，支持人民幣業務發展；加強銀行集團內部跨境合作，發揮全球網絡優勢；把握中資企業「走出去」的新機遇；以及加強市場宣傳與推廣，提升企業認知與應用意願。

4個成功案例支援跨境營運

此外，當局以四個成功案例，介紹人民幣方案如何實際支援企業的跨境營運。

案例一：能源企業W——跨區域、全流程人民幣資金管理

企業W業務遍及東南亞、中東、澳洲與北美，資金往來頻繁複雜，傳統結算模式效率低、成本高。銀行A突破「一筆一結」思維，主動為企業W設計跨產品、跨地區、全流程的人民幣解決方案，包括將內地本外幣一體化資金池政策安排，與香港本地的人民幣資金池相結合，利用企業W設於香港的財資中心作為資金調撥樞紐，集中管理全球約100家成員公司的本外幣資金收付。此外，企業W亦透過銀行A取得人民幣融資，支援全球營運，並以人民幣信用證完成與內地及東南亞供應商的貿易結算。

案例二：工業原料企業X——從外幣到人民幣的策略轉型

企業X為香港上市公司，業務覆蓋逾150個國家和地區，內地設有多個生產基地。銀行B針對企業X的營運與財務架構進行深入分析，量化使用人民幣的實際好處，包括降低融資成本、減少匯兌損失和管理匯率波動風險等。基於這些分析，企業X決定逐步轉用人民幣進行融資，後來更進一步將集團財務報表的貨幣單位改為人民幣，提升財務透明度以及與企業發展策略的一致性。

案例三：跨國企業Y——以香港為全球離岸人民幣資金樞紐

企業Y總部位於歐洲，營運遍及全球。銀行C長期向企業Y推廣香港作為國際金融中心的獨特優勢，包括有利的營商環境、穩健的支付清算體系，以及營業時間與內地同步，便於跨區協作等。基於企業實際需求，銀行C協助企業Y逐步將全球人民幣資金池及相關外匯業務整合至香港，從而提升效率、降低風險，並加強資金流的可見度與調撥靈活性。

案例四：創新電器企業Z——以人民幣支援新興市場貿易

企業Z業務涵蓋多個新興市場，與南美客戶有貿易往來。銀行D發揮其全球網絡優勢，深化集團內部跨境協作，主動聯絡海外分支機構，為企業Z安排人民幣信用證，順利完成與南美客戶貿易結算。同時，結合人民幣出口融資，協助企業Z加快資金回籠，降低收款風險。

銀行積極推各類方案 有助轉型

余偉文指出，類似成功案例還有很多，反映企業對使用人民幣的需求正持續增長，背後關鍵在於銀行積極推出各類方案，包括激勵與優惠措施，提升人民幣在實際場景中的可用性與吸引力；尤其在跨境人民幣法規、同業實踐經驗與財務流程優化方面，銀行提供即時、實用建議，能極大地增強企業信心，使轉型過程更穩健、更順暢。

針對人民幣與區內其他貨幣之間的直接兌換難題，當局正積極與區內其他中央銀行機構探討解決方案。上月金管局與印尼央行、中國人民銀行簽署《合作備忘錄》，共同推動離岸人民幣及印尼盾在跨境貿易與投融資等活動中的便捷高效使用，並爭取相關交易安排於今年內投入運作。

下周辦貨幣峰會暨債券通論壇

另一方面，金管局預告7月7日（下周二）將與香港證監會、港交所、債券通公司等聯合舉辦香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇，匯聚政策制定者、監管機構及金融領袖，共同探討香港固定收益及貨幣市場以及中國債券市場的機遇和未來發展。

