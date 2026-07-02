沃什重申不提供前瞻指引 稱通脹風險已減弱 判斷AI熱潮引發通脹為時過早

聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）周三（1日）在歐洲央行中央銀行論壇上重申，不會就即將到來的利率政策提供「前瞻性指引」，表明聯儲局將開闢新路線，希望在四周後的政策決策「能有一場良性內部辯論」；不過，他直言通脹預期近幾周已有所下降。受消息影響，兩年期美國國債孳息率曾跌至4.172厘低位；美元指數亦回落至101.34水平。

未提及具體關注通脹指標

據彭博報道，沃什表示近四周通脹預期出現下降，通脹風險也已減弱，並重申將通脹率拉回美國央行2%目標的決心，但具體策略、方針及其他細節有待後續決定，同時亦並未提及他所關注的通脹指標。

報道提到，聯儲局偏好的PCE物價指數按年升4.1%，剔除食品和能源的核心PCE則上漲3.4%，但隨着美伊展開談判，近幾周能源及汽油價格已大幅下跌。

雖然美國總統特朗普多次呼籲大幅減息，但沃什強調，聯儲局將在制定貨幣政策上保持獨立，同時重申不會就即將到來的利率政策提供「前瞻性指引」。

上月半數官員預期今年加息

雖然聯儲局官員上月維持利率不變，但根據聯儲局基準利率預測顯示，18位官員中半數預期今年會加息，但沃什本人拒絕給予預測。市場目前預期，年底前至少會有一次25個基點的加息。

與此同時，沃什在6月宣布成立5個工作小組，其中一個將負責檢討溝通策略，其他小組則負責資產負債表、數據運用、生產力與就業，及央行的通脹框架，下周很可能會有小組的成員名單，包括外部專家及美國以外人士。

資產負債表變動會「公開討論」

被問及聯儲局資產負債表時，沃什表示，他過去傾向於規模較小的資產負債表「已不是秘密」，並指目前規模為6.7萬億美元，表示未來任何變動都將由FOMC決定，會經過充分的公開討論。他又表示，要將資產負債表規模降至適當水平需要超過18周的時間。

談及AI，沃什表示，要判斷當前的投資熱潮是否引發廣泛通脹仍為時過早，並認為AI將帶動供給面繁榮，進而提高生產力，對經濟的影響則會在未來幾個月變得更加明朗。他提到，雖然企業調查可能說「沒甚麼大不了」，但推測6個月後調查結果將截然相反，「我們正處於這場革命的第一或第二局」。