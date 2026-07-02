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金價次季大跌14%後 暫守4000美元關 後市留意美周四公佈非農數據

宏觀經濟
更新時間：10:03 2026-07-02 HKT
發佈時間：10:03 2026-07-02 HKT

國際金價第二季按季下跌14%，為2013年以來跌幅最大的季度，最終收報4,007.36美元；若以上半年計，金價亦累跌逾7%。踏入7月份後，金價昨日微升0.6%後，今早再升逾0.5%，暫報4,054美元，續企於4,000美元關口之上；不過，有分析認為黃金沽壓仍大，一旦失守3,880美元支持位，將會進一步下沉。

一旦失守3880美元恐再跌

獨立外匯及商品分析師盧楚仁表示，金價弱勢主要由於美國加息升溫，同時不排除有機構投資者及一些國家沽金。他又指，即使美元轉弱，金價可望跌勢喘定或輕微回升，但難望大幅反彈，始終黃金沽壓仍明顯，除非美國聯儲局新任主席沃什發表偏鴿言論，以及美國周四公布的非農就業數據不佳，金價才有顯著反彈的機會。

他坦言，目前形勢較為不利金價，只要金價回升到4,045至4,080美元水位，或再湧現沽盤，並要留意3,880美元這個支持位，一旦失守，金價將進一步下試3,700至3,800美元。

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