日圓續創近40年低 兌港元曾跌穿4.82 專家：市場正測試下一心理關口

日圓持續弱勢，兌美元曾低見162.84，續創近40年新低；每百日圓兌港元最低報4.817。有日本外匯官員表示，早前為支持日圓所進行的外匯干預是成功的，又稱獲部分美國官員表示支持。

下試164或更弱時或出手

對於近期日圓積弱，上商財資業務處研究部主管林俊泓向《星島》表示，主要受三大因素影響，包括日本資金外流炒美股；外國投資者投資日本市場見大幅累升後，遂先沽日圓對沖外匯風險，以及市場對日本首相高市早苗的財政政策缺乏信心，擔心其發債計劃進一步擴大。他指市場正在測試日圓下一個心理關口，並觀望日央行何時出手干預。他估計當日圓兌美元下試164或更弱水平時，日央行或會趁日本假期作出干預，並有機會本月出手。

獨立外匯及商品分析師盧楚仁則認為，日圓弱勢持續，除了受日本基本面因素影響外，套息交易猖獗也加重日圓沽壓，加上市場炒美國加息，刺激美元轉強，相反日本剛加息後應有一段時間不會再有加息行動，同時日央行此前的干預行動成效不大，都令日圓弱勢難扭轉。他相信日央行再度干預只為減慢日圓跌勢，料日圓於165有支持。

官員稱上次干預具有意義

日本財務省負責國際事務的副大臣三村淳周三接受彭博訪問，談到當局早前為支持日圓所進行的外匯干預，他說：「從隨後的市場走勢來看，我認為這顯然具有意義，我不知道美國曾發表過任何反對我們做法的評論，相反，他們還發表了一些表示支持的言論。」三村淳強調了他與美國有頻繁溝通，他說，「通過電話和電子郵件，我與華盛頓同行的聯繫之頻繁遠遠超出大多數人的想像。」

日本當局於4月30日、日圓接近161關口介入市場，截至5月27日的一個月內，投入破紀錄的11.73萬億日圓來支撐日圓匯率。日圓在該次干預後最初上升至155左右，但隨後逐步回吐了這些升幅，即使日本央行於6月16日上調基準利率至31年來最高水平後，日圓仍保持弱勢。

