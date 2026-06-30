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5月份本港銀行存款總額升2.3% 首破20萬億元

宏觀經濟
更新時間：21:24 2026-06-30 HKT
發佈時間：21:24 2026-06-30 HKT

本港銀行存款持續增加，且首破20萬億元。金管局公布，今年5月份本港銀行的存款總額按月再升2.3%，至20.37萬億元，其中港元存款及外幣存款分別上升1.2%及3.2%，主要反映企業資金流動。由年初截至5月底計，存款總額及港元存款分別上升4.8%及4.4%。

香港人民幣存款連續上升5個月

香港人民幣存款方面，5月份進一步上升5.3%至11,347億元人民幣，連續上升5個月，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於5月份為11,296億元人民幣，較4月份減少850億元人民幣。

港元貸存比率較上月下跌

5月份貸款與墊款總額上升1.4%，由年初截至5月底計上升 5.0%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在當月均上升1.4%。由於港元存款的升幅較港元貸款的升幅大，港元貸存比率由4月底的71.6%，進一步下跌至5月底的71.0%。

5月份港元貨幣供應量M2及M3按月均升1.1%，按年分別上升1.1%及1.0%。貨幣供應量總額M2及M3於5月份按月均升2.4%，按年分別上升9.9%及9.8%。

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