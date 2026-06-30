滙豐憂美元爆炸性上漲 或成下半年最大「痛苦交易」

滙豐表示，美元大幅上漲可能會成為下半年最大的「痛苦交易」之一。彭博引述滙豐報告指出，該行預計美元將在2027年上半年逐漸走強，並警告一旦美國聯儲局示意準備的收緊政策力度較市場預期大，以及地緣政治緊張局勢若再升溫，美元可能會出現「爆炸性」升勢。

自聯儲局6月議息後，風險有所增加，當時政策制定者一直專注於通脹，幾乎沒有提供前瞻性指導。 這將市場的注意力重新推回利率差異上，並幫助美元在過去兩周裡對每個主要貨幣走強。

報告指，美元走強將是痛苦的，但認為外匯市場的「痛苦交易」更多實現於美元強勢的爆發期。

另一痛苦交易是美債市場逆轉

滙豐在報告中指出，另一痛苦交易是美國國債市場逆轉。今年初，由於聯儲局似乎會繼續減息，故投資者預計美債孳息率曲線將會變得陡斜，但美國通脹持續、勞動市場堅韌，以及聯儲局轉為更鷹派，令孳息率曲線變得平坦。其中今年來兩年期國債的孳息率已上升了逾60個基點，而10年期國債孳息率則升了約20個基點。

滙豐警告，倘若經濟疲軟至足以迫使聯儲局走向鬆寬政策，繼而觸發孳息率曲線再次陡峭化，那麼一些押注孳息率曲線趨平的倉口可能會迅速失敗。該行指，儘管目前對孳息率曲線趨平策略的建倉，未必如年初對孳息率曲線趨陡策略那麼多，但認為孳息率曲線趨陡現在對市場而言將是一項痛苦的交易。