內地據報勸阻企業境外發高息債 遏制逾千億美元地方債風險

據彭博引述消息報道，中國政府正勸阻企業在境外以較高利率融資，以遏制地方借款人承擔逾1,000億美元的離岸債務風險。

特別針對地方政府融資平台

報道引述知情人士指出，國家發改委近幾周已要求部分中國銀行，避免承銷任何票面利率超過4厘的離岸人民幣債券及利率超過5厘的美元債券，旨在降低高成本融資和過度債務融資，特別針對地方政府融資平台（LGFV）。

報道指出，此舉為中國遏制LGFV過度負債的最新措施。LGFV是資產負債表外投資實體，協助中國各城鎮籌集資金，用於地鐵及自來水廠等建設。近年來，部分LGFV在非公開交易的固定收益投資產品上出現違約，加劇市場擔憂，不過迄今為止，平台尚未在公開債券上發生違約。

面臨710億美元境外債到期

根據彭博數據顯示，中國企業今年剩餘時間將面臨約710億美元的境外債券到期，並面臨監管審查力度加大，而明年到期債務高峰更將超過1,300億美元，令再融資壓力將進一步加劇。數據又顯示，單計LGFV就有約1,170億美元的未償離岸債券 。

知情人士表示，部分LGFV的境外債券發行配額（用於再融資境外債務）已被削減，部分削減幅度在10%至20%之間。