銀行業首季特定分類貸款比率回落至1.87% 創8季新低

反映本港銀行業資產質素的特定分類貸款比率連升3季後終回落。據金管局發表新一期《專刊》中有關《銀行業概況》的文章指出，今年首季末銀行體系的特定分類貸款比率（又稱不良貸款比率）由去年第4季末的2.01%下跌至1.87%，創8個季度新低。

文章提到，首季本港零售銀行整體除稅前經營溢利按年增加22.3%。盈利上升主要是由於持有作交易的投資收入、來自附屬公司及聯營公司的股息，以及收費及佣金收入均錄得增長，但部分升幅被外匯及衍生工具業務收入減少所抵銷。零售銀行首季的淨息差為1.53%，按年擴闊2個基點。

特定分類貸款比率去年第4季升穿2%

受累於本港商業房地產貸款質素轉差，銀行業的特定分類貸款比率於去年第4季升穿2%並創逾20年高位。不過，隨著銀行業的資產質素有所改善，今年首季特定分類貸款比率按季顯著回落0.14個百分點至1.87%。期內，中國內地相關貸款的特定分類貸款比率亦由上一季的1.94%下降至1.79%。信用卡貸款及住宅按揭貸款的拖欠比率維持在低水平，分別為0.39%及0.13%。

銀行業貸款總額在第1季增加3%。同期，整體貸存比率按季略升1個百分點至53.2%，港元貸存比率則跌0.6%至72.3%。銀行業的貸存比率仍然偏低，反映貸款增長疲弱。