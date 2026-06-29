內地出境遊明顯重整 港澳短途客續高企 韓國明顯受惠 日本急跌逾六成

內地出境遊市場疫後復甦進入新階段，旅客目的地選擇明顯出現重整。綜合香港、澳門、日本、韓國及東南亞多地公布的入境數據可見，今年5至6月中國遊客流向更趨分散，港澳短途客流保持高位，韓國明顯受惠，泰國、馬來西亞及越南等東南亞市場亦繼續承接近程出境需求；不過，日本的中國客源則大幅下滑。

中國國家移民管理局數據顯示，今年五一假期全國口岸出入境人次達1,127.9萬，按年升3.5%；端午假期亦按年升12.9%至666.7萬人次。雖然人流仍在增長，但五一口岸人次在2023至2025年已由626.5萬升至1,089.6萬，反映今年增速明顯放慢。民航局數據亦顯示，5月國際航線旅客量為642.6萬人次，按年僅微升0.3%，與去年大致持平。

內地出境遊市場疫後復甦進入新階段，旅客目的地選擇明顯出現重整。

香港人流續升 為重要近程市場

在各目的地中，香港仍是內地旅客重要的近程市場。香港旅發局公布，今年5月訪港旅客約446萬人次，按年升9%；首5個月約2,300萬人次，按年升14%，其中內地旅客達1,767萬人次，按年升16%。單計5月，內地訪港客流亦由2023年約228.8萬人次，逐步升至今年348.6萬，反映香港短途跨境市場基礎穩固。

不過，訪港人次增長不等於消費同步大升。內地旅客消費模式較疫前更理性，短途客、一日客及即日往返比例仍高，部分旅客更重視餐飲、打卡、演唱會及體驗式消費，而非單純購買高價商品。

日本中國客急挫 5月大跌六成

日本今年的中國客源明顯受壓。日本政府觀光局（JNTO）數據顯示，2026年5月中國訪日旅客約31.3萬人次，按年大跌60.4%；今年首五個月，中國訪日旅客約171.74萬人次，按年跌56.2%。相比2025年5月接近79萬人次的中國訪日規模，今年跌幅尤其明顯。

過去日本一直是內地旅客熱門東北亞目的地之一，今年赴日中國客明顯回落，主要受中日關係氣氛轉趨審慎、旅遊提醒及航班調整等因素影響，削弱部分旅客信心及改變出行選擇。

韓國受惠 中國客成最大客源

韓國則成為今年受惠較明顯的市場之一。韓國5月接待外國旅客約195萬人次，按年升19.4%；今年首五個月外國旅客達872萬人次，按年升21%。其中，中國內地旅客5月約56萬人次，成為韓國最大客源市場。

韓國今年首季已見反彈，中國旅客約145萬人次，按年升29%。加上航權在6月進一步擴容，有利增加往來便利度。韓國旅遊產品集中於首爾購物、美妝醫美、濟州及釜山地區旅遊，較能承接自由行及年輕客群。

東南亞續熱 澳門短途需求穩

東南亞仍是內地旅客出境遊主力。中國旅遊平台「去哪兒」的五一酒店預訂熱度顯示，泰國、韓國、馬來西亞、香港、新加坡、越南、澳洲、印尼、澳門及意大利位列十大熱門出境目的地。泰國最新公布數據顯示，截至6月20日，中國旅客累計253.85萬人次，仍為其第一大客源市場。

澳門方面，5月入境旅客348.8萬人次，按年升3.4%；其中內地旅客254.18萬人次，升4.2%，短途跨境需求穩定。

整體來看，短途、免簽、交通便利、成本可控及安全感較高的目的地更受中國遊客青睞；澳洲、意大利等長線目的地雖然入榜，但受簽證、機票成本及假期長度限制，增速不及近程市場。

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