韓國公佈晶片、物理AI及數據中心計劃 擬斥800萬億韓元西南地區建晶片廠
更新時間：13:26 2026-06-29 HKT
發佈時間：17:29 2026-06-28 HKT
發佈時間：17:29 2026-06-28 HKT
韓國今日（29日）宣布晶片、物理AI及AI數據中心領域的「三大工程」計劃，總統李在明表示必須盡快完成晶片生產建設，並需要在現有工廠場地以外，尋找新的投資地點，因為當地在水資源及其他基礎設施方面己接近極限。
三星和SK海力士各建2座晶片工廠
韓國官員表示，將在西南地區投入800萬億韓元（約4萬億港元），其中三星和SK海力士將在800萬億韓元項目中各自建設2座晶片工廠；並預計未來15年在晶片領域投資至少30萬億韓元，包括下一代內存、邊緣人工智能和國防等領域，又預計在忠清地區的晶片封裝集群投資達81萬億韓元。
此外，韓國預計在5年內將DRAM生產能力翻倍，並預計全球內存市場將在5年內增長4倍。
李在明又呼籲，全國擴大AI數據中心，並透過改善工業數據的收集和利用，建構更廣泛的物理AI生態系統。
未來10年或投資萬億韓元
早前有外媒報道指出，李在明於當地時間周一（29日）下午2點在青瓦台發表講話，屆時韓國產業通商部、科學技術信息通信部、氣候能源環境部和國土交通部將公布三大工程的政策，而三星電子和SK海力士亦將發布企業投資計劃。
另有業內觀察人士預計，兩大晶片製造商未來10年將投資超過1,000萬億韓元（約5.1萬億港元），其中可能包括在西南部湖南地區開發晶片產業集群的可能性。李在明更稱，這項投資為「歷史性成就」和一項可能改變韓國命運的政策舉措。
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