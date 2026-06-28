Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

韓國公佈晶片、物理AI及數據中心計劃 擬斥800萬億韓元西南地區建晶片廠

宏觀經濟
更新時間：13:26 2026-06-29 HKT
發佈時間：17:29 2026-06-28 HKT

韓國今日（29日）宣布晶片、物理AI及AI數據中心領域的「三大工程」計劃，總統李在明表示必須盡快完成晶片生產建設，並需要在現有工廠場地以外，尋找新的投資地點，因為當地在水資源及其他基礎設施方面己接近極限。

三星和SK海力士各建2座晶片工廠

韓國官員表示，將在西南地區投入800萬億韓元（約4萬億港元），其中三星和SK海力士將在800萬億韓元項目中各自建設2座晶片工廠；並預計未來15年在晶片領域投資至少30萬億韓元，包括下一代內存、邊緣人工智能和國防等領域，又預計在忠清地區的晶片封裝集群投資達81萬億韓元。

此外，韓國預計在5年內將DRAM生產能力翻倍，並預計全球內存市場將在5年內增長4倍。

李在明又呼籲，全國擴大AI數據中心，並透過改善工業數據的收集和利用，建構更廣泛的物理AI生態系統。

未來10年或投資萬億韓元

早前有外媒報道指出，李在明於當地時間周一（29日）下午2點在青瓦台發表講話，屆時韓國產業通商部、科學技術信息通信部、氣候能源環境部和國土交通部將公布三大工程的政策，而三星電子和SK海力士亦將發布企業投資計劃。

另有業內觀察人士預計，兩大晶片製造商未來10年將投資超過1,000萬億韓元（約5.1萬億港元），其中可能包括在西南部湖南地區開發晶片產業集群的可能性。李在明更稱，這項投資為「歷史性成就」和一項可能改變韓國命運的政策舉措。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
即時中國
6小時前
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
影視圈
17小時前
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
影視圈
4小時前
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
影視圈
23小時前
世界盃2026｜一文睇清32強至決賽32場賽事 開波時間及電視直播資料
足球世界
2026-06-28 13:41 HKT
01:29
何文田地盤挖泥機翻側 墮鐵通壓斃一男工 另有一人受傷送院
突發
3小時前
九龍城小巴車禍｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
00:50
九龍城奪命小巴｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
突發
18小時前
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
即時國際
2小時前
港產口罩廠轉賣鞋！全手工做潮款涼鞋爆紅 負責人靠轉型救亡：唔賣鞋已經保唔住間廠
港產口罩廠轉賣鞋！全手工做潮款涼鞋爆紅 負責人靠轉型救亡：唔賣鞋已經保唔住間廠
生活百科
2026-06-28 10:00 HKT
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
時事熱話
2小時前