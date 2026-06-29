標準即權力系列：結構性權力視域下中美市場體量與標準代際更替｜陳新燊

上篇：尺規山河——結構性權力視域下文明演進與全球標準底層起源

一、大國競爭容易被忽略的隱性核心賽道

1.1 大眾認知誤區：只重視硬實力 無視標準權力

大國博弈看得見的是槍炮與芯片，看不見的是規則與尺規。大眾解讀大國博弈，習慣聚焦軍工裝備、高端芯片、工業產能、跨境資本等顯性硬實力。然而，真正決定產業百年命運、鎖定全球利潤分配、主導文明傳播秩序的，是長期被忽視的隱性權力——行業通用標準。硬實力決定一時輸贏，標準權決定一世格局。

1.2 理論源頭：兩大權力劃分體系

英國國際政治經濟學學者Susan Strange在其1988年經典著《States and Markets 》國家與市場中，提出了完整的結構性權力（structural power）理論，為解讀標準博弈提供了核心分析工具。在國際政治經濟學框架下，權力可劃分為兩種基本形態：

其一為聯繫性權力（relational power）。這屬於直接強制力量，依靠威懾、逼迫迫使對方妥協，例如軍事制裁、貿易關稅、芯片技術封鎖等。其本質是「打贏對手」。

其二為結構性權力（structural power）。這是重塑全球經濟底層運行規則的能力，即自主制定行業遊戲框架的能力。標準就是這套權力最核心的落地載體。其本質是「定義遊戲」。

1.3 核心底層規律：《市場體量標準決定論》

市場普遍存在一種固有偏見：認為技術領先就能主導標準制定。然而，跨越數千年文明與數百年商業歷史，不變的規律清晰可見：標準歸屬並不由技術優劣單方面決定，核心變量在於使用者規模與應用場景廣度。海量市場形成路徑依賴與規則慣性，最終篩選出全球通用標準。技術與標準是雙向塑造的動態循環。

在此，筆者首次系統性提出並確立《市場體量標準決定論》。該理論指出：技術決定起點，體量決定終點；技術可以追趕，標準難以顛覆。市場體量是決定標準歸屬的終極變量。

值得指出的是，這理論只能解釋市場「需求側規模效應」，可能忽視了「供給側準入壁壘」。例如在半導體製造（EUV光刻機）或航空發動機等極端尖端領域，標準是由技術壟斷者強制制定的，這些核心科技和軍事領域的非賣品，標準並非由用戶量決定。

二、技術優先卻落敗的悖論：市場規模與用戶習慣的無情鐵律

2.1 日本Betamax技術優先敗給VHS市場規模

為了驗證「市場體量標準決定論」的普適性，我們不妨審視商業史上最著名的標準之戰。上世紀七八十年代，日本索尼（Sony）推出了Betamax錄像帶格式，其在技術上明顯優於JVC主導的VHS格式。Betamax畫質更清晰、磁帶體積更小，代表了當時更先進的硬科技路線。然而，索尼試圖以技術優越性封閉生態，初期市場份額曾一度領先。但隨著JVC將VHS標準授權給眾多家電廠商，VHS錄像機價格迅速下降。更致命的是，VHS陣營抓住了「家庭錄像」這一核心增量場景，滿足了大眾對長時間錄制影視節目的需求。憑借龐大的用戶基數和開放的市場規模，VHS迅速形成正向循環，最終將技術更優的Betamax徹底淘汰。這場戰役深刻印證了：技術參數的領先，在市場規模帶來的生態壁壘面前不堪一擊。

2.2 藍牙（BlueTooth）技術勝利：用戶習慣鎖定替代技術突破

另一個典型案例是藍牙技術。在短距離無線通信領域，曾存在超寬帶、紅外線等多種技術競爭者。部分技術在傳輸速率或安全性上甚至優於早期的藍牙。但藍牙技術聯盟通過極低的授權門檻，迅速在手機、耳機、電腦等海量消費電子設備中普及。當數十億台設備內置藍牙芯片後，開發者只能基於藍牙標準編寫應用，用戶也完全習慣了無感配對的體驗。此時，即便有更好的底層技術出現，也再無可能打破藍牙憑借龐大用戶規模建立的習慣壁壘。用戶習慣一旦與市場體量結合，便構成了標準最堅固的護城河。

三、美國百年霸權根源：科技原創與統一大市場鑄就先發標準壟斷

3.1 近代關鍵歷史分野：統一單一市場與歐洲分裂格局

為了在層面精確解釋上述現象，筆者首創《標準霸權公式》：統一大市場加上原創或增量應用，等於結構性權力，即標準霸權。這一公式邏輯完美地解釋了美國百年霸權的根源。

工業革命中後期，全球形成截然不同的兩大市場格局。歐洲長期邦國林立、市場割裂、關稅繁多，各國制式、電壓、軌距、規範互不統一，無法形成連片超大統一消費與工業市場。

反觀美國，建國後依托完整連片國土、統一法治、統一關稅、統一流通體系，率先建成全球第一個無壁壘、超大規模單一國內大市場。市場體量的絕對優勢，讓美國所有新興產業天然擁有規模化疊代、低成本普及、全域落地的先天條件，為後續百年標準霸權奠定了底層底盤。

3.2 美國兩輪顛覆性原創科技重新定義工業文明

美國是第二次工業革命核心原創發源地，手握兩大改寫人類工業史的底層創新。

第一是電力系統商業化普及。美國率先完成民用與工業電力系統化鋪設，定型民用電壓、頻率、配電安全整套規範，依靠本土超大市場快速疊代與普及，搶先建立全球通用電氣標準體系。

第二是飛機航空技術原創發明。萊特兄弟在美國完成人類首次動力飛行，美國率先建立整套試飛、適航、運維、空域管控體系，依托本土廣闊空域與超大交通市場，孵化出FAA全球航空認證基準，壟斷百年民航結構性權力。

3.3 核心制勝邏輯的學術驗證

《標準霸權公式》在此得到了完美的歷史驗證。技術原創提供起點優勢，統一海量市場提供規模化疊代優勢，最終形成規則固化優勢。歐洲各國即便後期跟進仿制，因市場割裂、體量不足，永遠無法推翻美國先行定型的工業底層規則。以市場養標準，以標準鎖世界。

四、通信產業實例：標準話語權不可退讓

4.1 反面教材：日本PDC標準因市場體量不足被淘汰

2G時代，日本自研PDC通信標準的硬件技術參數並不落後。但本土市場狹小、產業對外封閉，無法形成全球化規模效應。終端與基站生產成本居高不下，最終被開放協同的歐洲GSM全面取代，日本通信與消費電子產業長期陷入衰退。這再次印證「市場體量標準決定論」：體量不足，再優技術終成孤島。

4.2 美國優勢：依靠移動生態標準瓜分產業鏈利潤

5G基站製造美國並無絕對優勢，但在4G時代打造的iOS與Android兩大移動操作系統生態，長期佔據移動互聯網絕大多數利潤。蘋果依托早期千萬級用戶體量，持續疊代軟硬件一體化生態（Eco-System)，打通多設備互聯，深度綁定數據與付費服務。極高的遷移成本鎖住客戶，持續加固自身生態標準護城河。

4.3 現實印證：美國舉國之力打壓華為本質是爭奪結構性權力

中國依托國內超大規模商用市場，在5G標準必要專利總量上實現全球領先，直接衝擊西方存量規則體系。美國動用舉國力量全方位封鎖華為，足以證明標準話語權是大國不容讓步的核心結構性權力。大國競爭的終極博弈，早已從產品對抗升級為標準存亡對抗。

五、標準具備五大產業核心屬性

結合《市場體量標準決定論》與《標準霸權公式》，可歸納標準權力的五大核心抓手：

第一，構築非關稅隱性貿易壁壘。安全規範、質量閾值、空域管控、數據合規屬於強制標準，直接劃定境外產品市場準入門檻。

第二，重塑全球產業鏈成本分配權。掌握標準制定權的國家，可倒逼全球上下游改造設備、調整工藝、完成認證，形成單向成本輸送。

第三，持續強化馬太效應。市場佔有率越高，規則慣性越強，後進者顛覆成本成倍上漲。

第四，深度鎖定全產業鏈路徑依賴。整條產業鏈綁定單一標準後，替換規則等同於重建產業，壁壘極高。

第五，孵化萬億級新興賽道。超大統一市場支撐新標準持續疊代，催生全新增長賽道。

六、大眾服務業細分論證：無制度背書的「口碑標準」需加倍經營

6.1 法定標準與市場化口碑標準的本質差異

航空、通信、電力、醫藥賽道，擁有國家制度、國標強制、行業監管多重兜底，屬於制度保障型標準，天然穩固。而麥當勞、李錦記、萬豪屬於純市場口碑型標準，無官方強制保障與監管背書。這類標準極度脆弱，消費者隨時用腳投票。因此，企業必須加倍持續投入、加倍拓寬市場，才能守住行業標準話語權。

6.2 麥當勞的全品類全客群擴張

麥當勞最初僅靠單一牛肉漢堡立足。為穩固無制度兜底的快餐口碑標準，品牌持續擴容雞肉產品、甜品、早餐、套餐，完整覆蓋兒童至老年全圈層客群。同時常年更新季節新品與聯名，以全域市場體量維持快餐行業標準地位，完全依靠市場化加倍經營彌補制度空白。

6.3 李錦記的全球與航天場景滲透

李錦記起家僅靠廣東本土單一蠔油，受眾地域極度受限。數十年間，產品端拓展至全醬油調味矩陣；客群端擴張至全國餐飲與全球百國市場；場景端從民間餐桌升級至中國航天太空膳食配套，無處不在，無人不在！全程無官方標準背書，完全依靠持續品質投入與全域市場滲透，硬生生把民間口碑做成全球品類的品質標準。

6.4 萬豪Marriott酒店的本地化客源補足

傳統高端酒店僅靠商務差旅支撐，客源單一。萬豪主動開闢本地婚宴、大型喜宴、社區宴會全新場景，補足本地居民消費底盤。通過在地化服務與終身會員體系留存多元客源。酒店服務無國家統一強制品質標準兜底，必須加倍拓展場景與優化服務，才能守住高端服務標準地位。

6.5 口碑標準結論

制度型標準靠規則存續，口碑型標準靠體量與持續投入存續。沒有官方制度保障的行業標準，天然脆弱、極易崩塌，企業唯有加倍創新、加倍擴容場景，才能長期維持標準權力。法定標準靠強制傳世，口碑標準靠堅守立世。

七、新時代中國復刻美國崛起邏輯：三大增量賽道再造標準霸權

7.1 歷史規律復刻與公式驗證

《標準霸權公式》同樣精準預判了中國在新興領域的崛起路徑。近代美國靠原創科技與全國統一超大市場建立百年標準霸權；當下中國正復刻同款底層邏輯：擁有全球最大、最統一、最高活躍度的單一內需市場，在新興空白賽道從零建立屬於中國的全球規則體系。體量誕生規則，規則主宰時代。

7.2 中國三大復刻標桿賽道

第一，低空無人機。對應當年美國航空產業空白紅利。中國依托海量低空場景與絕對市佔率，正在復刻美國式空域標準話語權，形成「西方高空、中國低空」新標準格局。

第二，新能源電動汽車。對應當年美國電力產業革新紅利。中國依托全球最大產銷市場與最全產業鏈，正在建立電池、充電、智能駕駛、整車安全新一代全球標準。

第三，電子移動支付。對應當年美國民用電氣普及紅利。中國依托全民高頻使用與全域線下場景，建立區別於西方信用卡體系的普惠金融新標準。

7.3 代際更替本質

傳統工業標準由美國定義，未來數字與綠色標準有機會由中國市場體量定義。這是「市場體量標準決定論」在新時代的完整體現。產業更替換的是產品疊代，標準更替換的是世界秩序。

我們必須清醒地看到，該公式隱含了一種「排他性壟斷」的霸權思維。然而，全球商業標準演進的趨勢正從「贏家通吃」轉向「互操作性（Interoperability）」。如果中國在標準輸出中過度追求霸權化，可能會招致其他經濟體的防御性脫鈎，從而形成技術孤島。

八、中西兩條差異化立規路徑

8.1 西方自下而上經典立規模式

西方遵循「技術原創到統一大市場規模化普及，形成國內慣例後升級為國標，最終輸出為國際標準」的自下而上自然演化路徑。

8.2 中國獨有的協同立規優勢

中國走出「國家統籌、協會整合、超大增量市場托底」的反向超車路徑，在全新空白賽道快速完成標準定型與對外輸出。西方立規靠自然演化，中國立規靠系統決勝。如何在保持市場優勢的同時，構建更具包容性的標準體系將是一個大挑戰。

九、總結

近代美國依靠電力、飛機原創科技與無可比擬的統一大市場，碾壓分裂的歐洲諸國，建立百年全球工業標準霸權。純市場化百年品牌李錦記證明：無制度強制兜底的口碑標準，唯有加倍深耕與創新方能穩立頂端。

新時代中國依托全球最大統一市場，正在三大核心賽道完整復刻美國當年崛起路徑，完成全球結構性權力的代際交接。技術可以引進，市場不可複製；規則可以借鑒，霸權不可永續。昔日美國以一統市場定工業乾坤，今日中國以增量體量開時代新局。

標準即權力，體量定國運。

陳新燊