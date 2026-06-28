聯儲局官員卡什卡里稱通脹壓力趨廣泛 料今年加息一次

明尼阿波利斯儲銀行長卡什卡里表示，通脹壓力日趨廣泛的跡象促使他在聯儲局本月中公布的預測中估計今年將加息一次。此前他預計儲局今年將減息一次。

「不僅與中東局勢有關」

卡什卡里上周五接受訪問時說：「我對通脹感到關切，這不僅與中東局勢有關，還有經濟中存在更廣泛通脹壓力的跡象。」他警告，中東局勢、關稅及人工智能（AI）基礎建設投資等多重供給衝擊，正使物價壓力變得更加廣泛且持久。

美國通脹在2025年基本保持不變後，今年初曾再次顯現降溫跡象，但在過去3個月又大幅上升。雖然伊朗戰爭推高了油價，但許多其他類別商品的價格也出現上漲。這加劇了部分聯儲局官員的擔憂，他們認為通脹壓力可能更加普遍和頑固，聯儲會或需採取更有力的行動。

聯儲局在6月18日政策會議後公布的最新點狀圖（dot plot）顯示，19名決策者中有9人預計今年至少加息1次；加上主席沃什在首次主持議息會議時展現出重返2%通脹目標的堅定態度，這推動市場提高了對聯儲局年內加息的押注。

卡什卡里指出，自己在3月仍預測儲局今年將減息一次，但6月已改為預估年底前加息一次，不過最終仍須視後續經濟數據而定。他又說，儲局目前最大的挑戰，是如何在不對就業市場造成過度衝擊的情況下，讓通脹於合理時間內回到2%的政策目標。