Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

交銀香港助國家財政部在盧森堡發50億歐元主權債 認購倍數近5倍

宏觀經濟
更新時間：11:47 2026-06-27 HKT
發佈時間：11:47 2026-06-27 HKT

國家財政部周四（25日）在盧森堡成功定價發行50億歐元主權債，交通銀行作為聯席主承銷商及賬簿管理人，全程服務財政部歐元主權債券發行工作。 

據交銀香港公佈，該50億歐元主權債，其中5年期25億歐元，發行收益率為2.768%；8年期15億歐元，發行收益率為2.966%；12年期10億歐元，發行收益率為3.212%；發行利差分別為歐元掉期中位價（MS）+3基點、MS+12基點、MS+22基點，均創同期限歷史最低水平，反應投資者對中國長期穩健發展的信心。 

發行規模創新高

繼去年首次發行後，國家財政部於今年再度於盧森堡發行歐元主權債券。本次發行規模創下財政部歐元主權債券發行歷史新高，吸引了包括央行及主權基金等優質投資者參與，最終發行金額的認購倍數近五倍，彰顯了國際投資者對中國經濟長期發展前景的堅定信心。 

盧森堡是歐洲主要金融中心之一，自1979年至今，包括交通銀行在內的一些中資金融機構陸續在盧森堡設立歐洲總部。此次歐元主權債的發行是兩國深化雙邊金融合作例證，有助進一步促進兩地金融市場的互聯互通，促進共建「一帶一路」國家的金融合作。 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
影視圈
18小時前
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」 。
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」
影視圈
14小時前
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
飲食
18小時前
世界盃2026｜挪威輪換10人收起夏蘭持 法國憑丹比利入3球破敵取首名。美聯社
世界盃2026｜挪威輪換10人收起夏蘭持 法國憑丹比利「戴帽」破敵取首名
足球世界
7小時前
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
影視圈
23小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
2026-06-26 10:00 HKT
佛得角再創奇蹟次名出線。
世界盃2026│佛得角再創奇蹟 0:0和沙特阿拉伯次名出線 西班牙1:0烏拉圭首名晉級
足球世界
2小時前
北京小型飛機撞上有「中國尊」之稱的中信大廈，吸引途人圍觀。 路透社
00:55
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 員工緊急疏散 疑似飛行軌跡曝光
即時中國
23分鐘前
珍惜生命｜油塘邨女子墮樓　當場身亡
突發
4小時前
藥物回收計劃｜屋企過期藥/藥餘可以點處理？萬寧設75個回收藥物點 即睇可回收藥物種類
藥物回收計劃｜屋企過期藥/藥餘可以點處理？萬寧設75個回收藥物點 即睇可回收藥物種類
食用安全
23小時前