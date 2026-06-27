交銀香港助國家財政部在盧森堡發50億歐元主權債 認購倍數近5倍

國家財政部周四（25日）在盧森堡成功定價發行50億歐元主權債，交通銀行作為聯席主承銷商及賬簿管理人，全程服務財政部歐元主權債券發行工作。

據交銀香港公佈，該50億歐元主權債，其中5年期25億歐元，發行收益率為2.768%；8年期15億歐元，發行收益率為2.966%；12年期10億歐元，發行收益率為3.212%；發行利差分別為歐元掉期中位價（MS）+3基點、MS+12基點、MS+22基點，均創同期限歷史最低水平，反應投資者對中國長期穩健發展的信心。

發行規模創新高

繼去年首次發行後，國家財政部於今年再度於盧森堡發行歐元主權債券。本次發行規模創下財政部歐元主權債券發行歷史新高，吸引了包括央行及主權基金等優質投資者參與，最終發行金額的認購倍數近五倍，彰顯了國際投資者對中國經濟長期發展前景的堅定信心。

盧森堡是歐洲主要金融中心之一，自1979年至今，包括交通銀行在內的一些中資金融機構陸續在盧森堡設立歐洲總部。此次歐元主權債的發行是兩國深化雙邊金融合作例證，有助進一步促進兩地金融市場的互聯互通，促進共建「一帶一路」國家的金融合作。