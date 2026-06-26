思博瑞指全球處「再通脹」階段 新興市場轉為「亞洲主題交易」 大宗商品進入超級周期 

思博瑞全球投資發布2026年中期展望，報告指出，儘管受地緣政治震盪影響，全球經濟增長仍展現韌性，展望未來市場投資焦點應轉向新興市場股票的估值修復潛力，以及由AI基礎建設與能源轉型所驅動的大宗商品長期需求 。

思博瑞投資管理亞洲（除日本）金融機構業務主管Priscilla Phoon（左）及思博瑞投資管理資深投資組合經理兼多元資產解決方案團隊主管Matthias Scheiber

料不會重返2022年極端通脹環境

針對當前宏觀經濟趨勢，多元資產解決方案主管Matthias Scheiber與亞洲金融機構業務主管Priscilla Phoon指出，全球市場正處於「再通脹」階段，在美國及部分亞洲地區尤為顯著 。

機構預測，儘管美國通脹數據仍高於聯準會目標水平，但隨著能源價格逐步回落，核心通脹未見失控跡象，市場不會重返2022年的極端通脹環境，同時美元走弱與擴張性財政政策，為新興市場帶來結構性的經濟增長順風 。

新興市場結構已發生根本性改變

報告表示，新興市場在股市中展現顯著投資組合價值，並預測MSCI新興市場指數至2026年12月的年度盈利增長可達48.5%，相較於已開發市場具備更具吸引力的風險溢價 。

Scheiber亦強調，當前新興市場的組成結構已發生根本性改變，目前台灣與韓國企業佔泛新興市場指數比重達50%，而若納入中國，新興市場實質上已轉化為「亞洲主題交易」 。

傳統行業將透過AI實現利潤提升

在AI技術發展進程上，資本市場的投資主題正從硬體基礎設施邁向「AI 2.0」實際應用階段，報告亦預期工業、中小型股及金融等傳統行業將能透過引入AI技術實現利潤率的實質提升 。

報告亦警告，大宗商品正在進入長期的「超級周期」 ，由於AI數據中心快速擴張及全球能源轉型導致需求激增，過去數年相關產能投資亦嚴重不足，全球銅市場面臨結構性供需失衡 ，建議投資者採用多元資產配置策略，以應對長期的通脹壓力並尋求經通脹調整後的實質回報