港元跌至10個月低位 逼近弱方兌換保證 美息預期升溫拖累亞洲貨幣

美元轉強及市場押注聯儲局今年仍會加息，令亞洲貨幣普遍受壓，港元兌美元匯率周五亦跌至約10個月低位。港元一度跌至每美元兌7.8417港元，為去年8月以來最弱水平，並有望連跌第3周，市場關注港元會否進一步逼近7.85弱方兌換保證水平。

美匯指數本月累升逾2%

美國聯儲局上周議息後，市場對年內再加息的預期升溫，帶動美元指數本月累升2.2%。美銀本周亦調整預測，預期聯儲局今年將加息3次，每次25點子。

港美息差擴大

另一方面，香港借貸成本持續回落。1個月港元拆息周四再跌0.6%，令港美息差進一步擴大。由於美元資產收益率較高，投資者更傾向透過借入及沽出港元，以買入高收益資產來進行套息交易。

港元轉弱亦令市場重新關注聯繫匯率制度，以及本地資金的借貸狀況。港元兌美元目前仍處於7.75至7.85的聯繫匯率區間內，但若息差持續擴大，資金外流壓力或會增加。

此外，港股今年表現疲弱，正朝3年來首次全年下跌邁進，亦進一步加劇了資金外流，並對港元匯率造成壓力。