Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港元跌至10個月低位 逼近弱方兌換保證 美息預期升溫拖累亞洲貨幣

宏觀經濟
更新時間：11:46 2026-06-26 HKT
發佈時間：11:46 2026-06-26 HKT

美元轉強及市場押注聯儲局今年仍會加息，令亞洲貨幣普遍受壓，港元兌美元匯率周五亦跌至約10個月低位。港元一度跌至每美元兌7.8417港元，為去年8月以來最弱水平，並有望連跌第3周，市場關注港元會否進一步逼近7.85弱方兌換保證水平。

美匯指數本月累升逾2%

美國聯儲局上周議息後，市場對年內再加息的預期升溫，帶動美元指數本月累升2.2%。美銀本周亦調整預測，預期聯儲局今年將加息3次，每次25點子。

港美息差擴大

另一方面，香港借貸成本持續回落。1個月港元拆息周四再跌0.6%，令港美息差進一步擴大。由於美元資產收益率較高，投資者更傾向透過借入及沽出港元，以買入高收益資產來進行套息交易。

港元轉弱亦令市場重新關注聯繫匯率制度，以及本地資金的借貸狀況。港元兌美元目前仍處於7.75至7.85的聯繫匯率區間內，但若息差持續擴大，資金外流壓力或會增加。

此外，港股今年表現疲弱，正朝3年來首次全年下跌邁進，亦進一步加劇了資金外流，並對港元匯率造成壓力。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
14小時前
00:59
九龍灣運動場65歲男管工被鋪瀝青工程車輾過壓車底 當場傷重不治
突發
2小時前
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
影視圈
14小時前
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
影視圈
16小時前
世界盃2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出線32強撼巴西 瑞典第3名晉級
世界盃2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出線32強撼巴西 瑞典第3名晉級
足球世界
3小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
明愛醫院KOL女實習醫生被炒 醫管局CEO李夏茵指重聘機會渺茫：好難再請操守有問題嘅人
明愛醫院KOL女實習醫生被炒 醫管局CEO李夏茵指重聘機會渺茫：好難再請操守有問題嘅人
社會
15小時前
世界盃2026︱佛得角門將戰靴來自福建莆田 代工廠：世界盃賽前急單
世界盃2026︱佛得角門將戰靴來自福建莆田 代工廠：賽前急單200多對
即時中國
5小時前
六合彩︱頭獎$2400萬攪珠結果出爐！即睇幸運兒係咪你！
社會
14小時前
港人呻遭親情勒索？阿媽資助首期「抽居屋大計」要求唔落名幫供樓 「換間房住到死
港人呻遭親情勒索？阿媽資助首期「抽居屋大計」要求唔落名幫供樓 「換間房住到死」
生活百科
20小時前