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蘋果微軟同日加價 iPhone下一輪「高危」 記憶體成本累升4倍 AI通脹或持續數年

宏觀經濟
更新時間：10:31 2026-06-26 HKT
發佈時間：10:31 2026-06-26 HKT

蘋果及微軟同日宣布硬件加價，或反映AI基建熱潮的成本正由數據中心外溢至普通消費者。蘋果周四上調Mac、iPad及多款硬件產品售價，微軟亦宣布Xbox遊戲主機將於8月1日起全球加價，兩家公司給出的理由均指向記憶體及儲存元件價格急升。消息公布後，蘋果股價收跌6.12%，微軟亦跌3.46%。

MacBook Pro加價500美元

蘋果今次調價覆蓋MacBook、iPad、HomePod、Apple TV及Vision Pro等產品線。當中MacBook Air起售價由1,099美元升至1,299美元；16吋MacBook Pro則由2,499美元升至2,999美元，單次加價500美元；iPad Air由599美元升至749美元；入門版iPad亦由349美元升至449美元。

相關文章：蘋果產品加價 股價急插5% 累納指挫逾1% 庫克曾稱記憶體成本加幅如「百年洪水」

iPhone生產成本料增加200美元

iPhone暫未列入今次加價範圍，但蘋果在聲明中表示，已「到了需要開始對多款產品提價的時候」，市場關注後續是否會擴大至更多產品。

Counterpoint Research研究總監Tarun Pathak估計，更高的零件成本可能使蘋果每部iPhone的成本增加約200美元，並預計蘋果整體產品線將出現150至200美元的升幅。

Xbox料明年秋成本再翻倍

微軟方面，Xbox主機將於8月1日起再度加價，部分型號加幅達150美元。Xbox Series X標準版售價將升至約800美元，較2020年推出時累計上升約300美元。

微軟表示，過去數月一直與供應商商討不同方案，希望避免再次加價，但主機所用記憶體及儲存元件價格已上升逾2.5倍，並預計到2027年秋季仍會再翻倍。

相關文章：Xbox全球加價最高150美元 微軟稱存儲記憶體成本飆2.5倍 料2027年秋再翻倍

AI數據中心搶佔記憶體產能

今輪加價的根源，是AI數據中心大規模建設搶佔記憶體產能。Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟及Oracle等雲端巨企今年資本開支預計急增，預計高達7410億美元，較去年同期增長近75%。資金大量流向AI伺服器、冷卻設備、電力基建、光纖網絡及高頻寬記憶體（HBM）。

在供應商產能向AI伺服器傾斜下，原本供應消費電子產品的記憶體及儲存晶片變得更緊張。蘋果、微軟等廠商只能以更高價爭奪剩餘供應，最終將成本轉嫁給消費者。Counterpoint Research數據顯示，過去3個季度內，記憶體及儲存價格已累升4倍。

成本壓力蔓延至通脹

相關壓力亦開始反映在宏觀數據。美國勞工部數據顯示，今年5月消費級電腦軟件及配件價格按年升約15%，批發電子元件及配件價格更升27%。

此外，電力價格亦受壓。高盛預計，數據中心將佔美國2030年前新增電力需求近一半，並估計2026年及2027年消費者電價每年或升約6%。

AI通脹或持續數年

有分析認為，重大技術革命初期往往會推高有限資源價格，而AI基建對需求的衝擊可能持續多年。

不過，現任聯儲局主席沃什曾表示，AI將成為重要的通縮力量，提升生產力並增強美國競爭力，並認為生產率每年提升1個百分點，將在一代人的時間內使生活水平翻倍。

瑞銀經濟學家則指出，由當前AI建設熱潮，到AI真正壓低價格，中間可能仍有數年時間差。

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