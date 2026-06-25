金價失守4000美元大關 受累強美元衝擊 分析：走勢轉弱仍存回落風險

美元回勇下，金價跌勢持續。現貨金價繼周三（24日）急挫近3%後，周四（25日）曾再跌0.94%至每盎司3,963.68美元附近，自去年11月以來首次失守4,000美元心理關口；最新報3,996.9美元，仍跌0.11%。

據外媒報道，美元回勇成為拖累貴金屬的主要原因，以彭博美元現貨指數計，本周累升約0.8%，令以美元計價的黃金，對使用其他貨幣的買家而言更加昂貴。此外，美國財長貝森特預計，美國經濟增長率年內有望重返3%，進一步壓制黃金吸引力。

貝森特提到，美國與伊朗的談判已涉及容許伊朗以美元計價出口油氣，委內瑞拉亦正重返美元體系；若俄烏衝突結束，俄羅斯亦可能重新採用美元結算，並將上述發展視為重塑美元全球主導地位的一部分。

儲局轉鷹 削黃金吸引力

另一方面，聯儲局官員近期逐步支持提高借貸成本，新任主席沃什在上周首次主持議息會議時亦明顯偏鷹。華僑銀行策略師Christopher Wong表示，聯儲局政策預期轉鷹、實質利率走高，加上金價跌穿4,000美元後技術走勢轉弱，令黃金的上升行情仍存在回落風險。

由於過往投資者憂慮政府財政失控及貨幣貶值，因而買入黃金及比特幣避險。不過，隨着美國受惠於AI投資熱潮及相對有利的能源條件，美元吸引力較歐洲及亞洲進口能源的經濟體貨幣更加突出，相關「貨幣貶值交易」逐漸降溫。

金價回落後，多家華爾街大行在過去一周也下調預測，其中高盛將今年底金價目標削減500美元至每盎司4,900美元；德銀亦將第四季金價預測下調17%，至每盎司4,800美元。