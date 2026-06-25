人行開展5000億MLF 淨投放2000億創4個月最大 料助半年結前穩定市場

人民銀行今日（25日）宣佈，開展5,000億元（人民幣，下同）1年期中期借貸便利（MLF）操作，6月有3,000億元MLF到期，意味本月MLF淨投放2,000億元，連續兩個月加量續作，加量規模較5月擴大1,000億元。

MLF影響偏中性至略利多

據彭博報道，人行6月超額續作1年期MLF，淨投放規模創4個月以來最大，反映在半年結及政府發行國債壓力下，貨幣政策對資金面維持呵護態度，料將有助於穩定市場對資金面的預期，對債市形成一定支撐。

報道又引述紐約梅隆銀行亞太區高級市場策略師張偉勤指出，此次MLF超額續作對債券市場的影響預計偏中性至略有利多，充裕的流動性環境將有利於資產價格表現。在整體貨幣與信貸政策偏寬鬆的情況下，資金利率上行空間料較為有限。

本周公開市場2.2萬億到期

另據內媒報道，招聯首席經濟學家董希淼表示，本周公開市場有約2.2萬億元資金到期，人行一方面透過連續大額逆回購淨投放注入短期流動性，另一方面透過加量續作MLF注入中長期資金，在季度末及年中關鍵時點維持市場流動性充裕。他指出，相關操作有助平抑半年度考核、理財產品贖回等因素引發的季節性波動，穩定金融市場預期，促進市場平穩運行。

未來降息空間或收窄

展望未來，董希淼認為數量型工具或成為下半年貨幣政策適度寬鬆的主要着力點。他指出，本月貸款市場報價利率（LPR）已連續13個月「按兵不動」，進一步降息空間或收窄；不過，有效信貸需求仍然偏弱，人行仍有維持流動性充裕、支持實體經濟修復的必要。

他預計，第三季將是年內政府債券供給高峰，貨幣政策配合財政政策的必要性或進一步上升。隨着3月以來人行連續淨回籠中短期資金，貨幣政策工具存量額度已有所下行，不排除後續透過降準等方式補充流動性缺口。

另一方面，人行日前已優化公開市場臨時隔夜正、逆回購工具，由6月17日起，將相關工具操作時間調整為工作日15時正至15時30分，操作利率分別調整為公開市場7天期逆回購操作利率減25個基點及加25個基點。

中信證券首席經濟學家明明表示，新的利率走廊較以往收窄，且圍繞7天期OMO（公開市場操作）利率呈現對稱態勢，利率走廊下沿較此前更低，有利於穩定資金面預期。