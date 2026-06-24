內地多家私募據報接到通知 暫停跨境TRS規模新增

據內媒報道，多家私募昨晚（23日）陸續收到合作券商的通知，監管要求暫停管理人跨境TRS（總收益互換）規模新增。其中一位滬上私募人士表示「相關通知較為突然，部分產品策略短期可能出現一定變化，目前正在等待進一步細化的跨境TRS額度規範」。

報道又引述一位百億級私募人士指出，「QDII產品的熱門海外基金時常限購、封盤、場內溢價，因此通過私募配置境外資產的資金需求今年顯著增長，跨境TRS額度愈發稀缺，部分券商交易台在此之前幾乎都不接受私募的跨境TRS額度申請了」。

可不持有境外資產下獲收益

根據公開資料，TRS為Total Return Swap（總收益互換），是一種金融衍生品，私募可以通過這一工具在不直接持有境外資產（本金不出境）的前提下，通過與對手券商簽訂收益互換協議，獲得該資產的收益（或虧損）。

報道指出，今年以來，由於全球科技板塊的亮眼表現，不少私募通過跨境TRS配置全球資產。同時，宏觀策略和多策略私募基金今年密集發行，相關產品也大多會通過跨境TRS進行組合的分散配置。

不過，中證監等8部門早前聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》，對跨境互聯網券商亮出重拳，收緊內地居民違規跨境炒股後，使用跨境TRS配置海外科技標的的私募產品愈發受到資金關注。

