人行委員黃益平料今年可能減息 經濟需針對性支持政策

人行貨幣政策委員會委員黃益平接受彭博採訪時表示，內地2026年「仍有可能減息」，但補充指「並不確定這一定會發生」。除了更寬鬆政策之外，經濟還需要更有針對性的支持政策，以促進科技創新和改善民生。

加大力度「投資於人」

黃益平表示，內地CPI仍處低位，並不構成重大擔憂，但扶持特定產業的措施仍有助於經濟發展。他又指，政府有望加大結構性貨幣政策力度，以「投資於人」，也就是增加公共福利支出，並聚焦人力資本。

報道提到，中國經濟在第一季強勁開局後，第二季增速明顯放緩，5月份零售銷售自2022年底解除新冠疫情封控以來首次萎縮，固定資產投資收縮幅度也超過預期。不過，全球AI投資熱潮推動出口強勁增長，進而拉動了工業生產。

另一方面，越來越多的經濟學家預計，即使經濟增速放緩，人行今年也將維持利率不變。彭博早前對33位經濟學家的調查結果顯示，略超半數的受訪者預計人行今年將按兵不動，其餘受訪者預計年底前會輕微減息。