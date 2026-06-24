Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人行委員黃益平料今年可能減息 經濟需針對性支持政策

宏觀經濟
更新時間：14:51 2026-06-24 HKT
發佈時間：14:51 2026-06-24 HKT

人行貨幣政策委員會委員黃益平接受彭博採訪時表示，內地2026年「仍有可能減息」，但補充指「並不確定這一定會發生」。除了更寬鬆政策之外，經濟還需要更有針對性的支持政策，以促進科技創新和改善民生。

加大力度「投資於人」

黃益平表示，內地CPI仍處低位，並不構成重大擔憂，但扶持特定產業的措施仍有助於經濟發展。他又指，政府有望加大結構性貨幣政策力度，以「投資於人」，也就是增加公共福利支出，並聚焦人力資本。

報道提到，中國經濟在第一季強勁開局後，第二季增速明顯放緩，5月份零售銷售自2022年底解除新冠疫情封控以來首次萎縮，固定資產投資收縮幅度也超過預期。不過，全球AI投資熱潮推動出口強勁增長，進而拉動了工業生產。

另一方面，越來越多的經濟學家預計，即使經濟增速放緩，人行今年也將維持利率不變。彭博早前對33位經濟學家的調查結果顯示，略超半數的受訪者預計人行今年將按兵不動，其餘受訪者預計年底前會輕微減息。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
00:36
中環內地男女出示假文件 要求轉賬港幣500億 銀行報警拉人
突發
20小時前
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
星島申訴王｜港女遇渣男 「結婚情騙」痛失300萬 慘變人肉提款機 無錢救癌父終病逝
03:49
星島申訴王｜港女遇渣男 「結婚情騙」痛失300萬 慘變人肉提款機 無錢救癌父終病逝
申訴熱話
8小時前
「億萬闊太」袁彩雲富豪老公罕曝光  撞樣馬浚偉官仔骨骨  女兒小學畢業神複製母美貌
「億萬闊太」袁彩雲富豪老公罕曝光  撞樣馬浚偉官仔骨骨  女兒小學畢業神複製母美貌
影視圈
6小時前
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
生活百科
2026-06-23 14:44 HKT
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
影視圈
4小時前
宋王臺VS宋皇臺？8月新郵票設計被質疑寫錯字 香港郵政咁解釋
宋王臺VS宋皇臺？8月新郵票設計被質疑寫錯字 香港郵政咁解釋
教育新聞
9小時前
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支震驚網民：過得好舒爽......
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支遭網民批理財不善：根本唔係必要
生活百科
5小時前