美匯指數創13個月高位 因市場避險及加息預期升溫 人幣被指低估超過15%

美匯指數創13個月高位，今早曾升至101.51水平，原因是投資者因科技股遭拋售而尋求避險，並為美國聯儲局加息升溫做準備。另一方面，歐央行行長及大行均呼籲正視人民幣被低估問題，指人民幣被低估超過15%；離岸人民幣今早跌約0.1%至6.7968水平。日圓方面，早前受美日財長通話而輕微轉強，今早則平開報161.58水平，每百日圓兌港元則報「4.85算」。

聯儲局7月加息機會增至36%

隨著美國經濟走強，聯儲局官員近期言論日益「鷹派」，市場對7月及9月加息預期顯著升溫。據CME FedWatch數據顯示，7月會議加息0.25厘的機率已升至36.3%，9月加息機率更急升至逾70%。

據外媒引述澳洲國民銀行外匯策略主管Ray Attrill指出，目前美元上漲勢頭強勁，但市場已經消化了很多因素；若要進一步大幅走高，需視乎風險情緒更廣泛的調整，而不僅局限於科技板塊，又或市場需進一步上調加息預期。

拉加德指人幣低估15%至16%

另一方面，歐洲央行行長拉加德昨日敦促全球領導人正視人民幣被低估的問題，並將其納入全球經濟失衡的討論議程。她引用國際貨幣基金組織（IMF）的研究指出，在根據各國通脹差異調整名義匯率後，人民幣被低估15%至16%。

高盛早前亦發報告指，中國決策者對人民幣逐步升值表現出更大容忍度，估計人民幣目前被低估超過20%，並預計未來12個月美元兌人民幣匯率將見6.50水平。

倘美加息 日圓或見165水平

日圓方面，前日本央行決策官員白井早由里表示，若聯儲局今年加息，日圓或會走弱至165兌每美元。根據日本央行6月會議意見摘要，部分理事呼籲進一步加息，以推動政策利率接近被視為對經濟中性的水平。

此外，日本財務大臣片山皋月昨日證實與美國財政部長貝森特召開線上會議，並表示日美「已達成明確共識，必要時將採取果斷措施」，而日本此前干預外匯所得升幅已基本蒸發。

日圓低位徘徊下，本港小女孩找換店表示，昨日共兌換日圓14億，交易額較22日微升7%，人均約30萬日圓。光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻認為，若日圓兌1美元失守162水平，日本官方或會出手干預，屆時或會反彈至158，但是出現較大幅度反彈至156機會不大。