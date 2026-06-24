新書揭馬斯克警告特朗普 美過度依賴台灣半導體 台海風險或衝擊經濟

美國一本名為《Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump》的新書中披露，SpaceX兼Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）曾在白宮科技企業高層會議上，向美國總統特朗普（Donald Trump）警告，美國過度依賴台灣半導體供應，一旦台海局勢有變，可能對美國經濟造成重大衝擊。有關新書則是由《紐約時報》記者Maggie Haberman及Jonathan Swan所合著。

台灣生產全球90%最先進晶片

據外媒《Business Insider》指出，馬斯克於去年3月10日在白宮與特朗普及戴爾（Dell）、高通（Qualcomm）及英特爾（Intel）等企業行政總裁會面時，提及中國若進犯台灣，將危及其旗下企業依賴的高階晶片供應。他又稱，美國若不開始在「衝突區外」建設晶圓廠，將「走向災難」。

新書指出，馬斯克當時指台灣生產全球約70%半導體及90%最先進晶片，而美國到2029年亦僅能掌握台積電約30%產能。他認為，一旦中國進犯台灣，將對整體經濟造成衝擊。

特朗普則在會上稱，中國國家主席習近平曾向他保證，在其任內不會進犯台灣，但同時補充，對方「可能在說謊」。其後與會企業高層及美國商務部長盧特尼克討論，如何將更多半導體供應鏈轉移至美國。

台積電已在美投資1650億美元

根據台積電官方資料，台積電目前在美國投資已擴大至1,650億美元，主要集中於亞利桑那州，計劃興建多座晶圓廠，並配套先進封裝設施及研發中心，以推動先進晶片製造在美國落地。不過，先進晶片供應鏈轉移需時，短期仍難完全化解美國對台灣晶片產能的依賴。

馬斯克被視中美關係重要人物

報道亦提到，今年5月，馬斯克曾與多名美國科技企業行政總裁，包括英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳及蘋果行政總裁庫克（Tim Cook），陪同特朗普正式訪問中國。同時，馬斯克被廣泛視為有助穩定北京與華盛頓經貿關係的人物之一，Tesla目前在上海營運3號超級工廠，員工約2萬人；該廠由Tesla全資擁有，毋須與中國企業成立合資公司，在外資車企中屬較罕見安排。