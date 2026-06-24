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5月大灣區參與理財通新增投資者按月升14% 跨境匯劃金額跌23%

宏觀經濟
更新時間：10:45 2026-06-24 HKT
發佈時間：10:45 2026-06-24 HKT

內地於5月22日重拳整治非法跨境炒股，加強監管跨境資金流動，引導資金回歸「跨境理財通」等合規渠道。至於理財通能否在當月短短數日便即時受惠亦受關注。據人民銀行廣東省分行公布最新的理財通數據顯示，5月大灣區參與理財通的個人投資者新增857人，按月多增107人，增幅為14.3%，惟當月跨境匯劃金額按月跌22.8%至11.55億元（人民幣，下同），連跌2個月。

跨境匯劃金額連跌兩個月

5月在跨境匯劃金額中，南向通佔11.42億元，按月跌23.3%，亦是連跌兩個月；北向通佔0.14億元，按月則翻倍。當月內地與香港間往來的理財通業務跨境匯劃金額為8.45億元，按月減少26.5%；內地與澳門間往來的金額為3.11億元，按月減少10.1%。

然而，截至5月底，累計跨境匯劃金額達1,386.16億元，較4月底增加11.56億元，增幅為0.8%。其中內地與香港間往來的跨境匯劃額1,237.66億元，按月升0.7%；內地與澳門間往來的跨境匯劃額為148.49億元，按月升2.1%。至於截至5月底累計參與理財通的個人投資者為18.15萬人，較4月底微增0.5%。

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