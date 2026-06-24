大行紛轉「鷹」美銀料儲局今年加息3次 德銀：不排除提前7月加息

美國勞動力市場回穩，而且通脹壓力持續頑固，美銀證券轉軚變「鷹」，大幅修正聯儲局路徑預判。美國銀行證券Aditya Bhave團隊發布最新聯儲局觀察報告，由原先預期按兵不動，轉為預計聯儲局將在2026年內加息3次，每次0.25厘，累計加息0.75厘，屆時聯邦基金利率目標區間將升到4.25至4.5厘，並將於2027年落實凍結利率。德銀亦預期聯儲局今年加息2次，合共加息半厘。

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美銀：勞動力市場已築底穩定

美銀證券指出，聯儲局去年減息0.75厘，屬於勞動力數據放緩背景下的「風險管理」舉措，然而今年以來非農就業增長已重新回升至趨勢線以上，失業率亦與去年5月未減息前基本持平。Aditya Bhave認為，這顯示勞動力市場已築底穩定，當初啟動減息周期的壓力已不復存在，並為重新加息提供充分依據。但報告亦指，當非農就業人數大幅放緩、核心PCE數據疲軟、股市顯著下滑等，將可能擱置加息計劃。

另外，德銀亦調整聯儲局貨幣政策預期，預期當局今年將加息2次，分別在9月及12月，各加息0.25厘，亦不排除或提前於7月加息，預期明年將維持利率不變，直至2028年3月及6月分別減息0.25厘。

渣打探討出售巴林業務

另外，渣打（2888）宣布，正探討出售巴林財富管理和零售銀行，因集團持續聚焦於最具規模業務和客戶群上。此舉不會影響渣打在巴林企業及投資銀行業務。

渣打歐洲、中東和非洲財富管理及零售銀行業務主管Bongiwe Gangeni表示，有關業務過渡預計將在18至24個月內分階段進行，並指鑑於中東地區強勁的客戶需求和長期發展機會，渣打將繼續在該區進行投資。

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