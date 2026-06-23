富達國際料全球股市整固 AI投資回報仍存不確定性

近期市場出現多項不確定因素，包括英國首相辭職、中東停火局勢脆弱、通脹與經濟增長前景訊號不一，以及市場對人工智能（AI）投資熱潮可持續性出現雜音，富達國際投資總監Tom Stevenson認為，全豉股市在多項因素交織下，將出現暫時整固。

英國首相較預期提早辭職

他指出，昨天宣布辭職的施紀賢（Sir Keir Starmer）較原先預期提早離任，並預計新任首相將在國會夏季休會前上任，意味著英國在十年間將迎來第七位首相。市場普遍預期Andy Burnham有望接任，因他上周於Makerfield補選中取得壓倒性勝利。儘管市場曾揣測由Burnham領導的政府在財政政策上或偏向左傾，但由於新政府政策方向尚未明確，投資者暫時傾向觀望。

在英國以外，全球市場更聚焦於中東停火局勢的穩定性，但投資者普遍視中東戰事對全球原油供應帶來暫時性干擾。儘管戰事持續時間較今年2月爆發時預期為長，長期油價預期仍然受控。

各大央行取向有明顯分歧

然而，油價走勢對通脹影響重大，而自新冠疫情以來，通脹持續高於目標水平，令央行在控制通脹與支持經濟增長之間更難取得平衡。近期各大央行在政策取向上出現明顯分歧，上周美國聯儲局及英倫銀行的議息會議均顯示按兵不動，而歐洲及日本央行則加息四分之一厘。這次亦是新任聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）上任後首次主持議息會議。儘管利率維持不變，但整體言論偏向鷹派，強調持續對抗通脹的重要性。

另一方面，股票市場的主要動力仍來自科技股，尤其是受惠於AI基建投資急升的相關企業。不過，AI熱潮在很大程度上獲顯著增長的企業盈利支持，考慮到數以千億美元的投資回報仍存在不確定性，加上債券孳息上升、股權融資增加及股份回購減少等因素對股票投資者構成挑戰，整體股市升勢有待觀察。