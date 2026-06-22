內地三部門推《利用外資固穩促優行動方案》擴大市場准入 吸外商投資

內地商務部、國家發展改革委、財政部發布關於印發《利用外資固穩促優行動方案》的通知，圍繞擴大市場准入、提升外商投資便利度、提高投資促進水平、健全外商投資服務保障體系及優化外資管理5方面提出15條舉措。

方案聚焦服務業、金融業、醫藥產業等擴大市場准入，提出穩步擴大職業技能培訓機構、職業院校、高水平理工農醫類大學對外開放試點；支持更多外資機構利用包括國債期貨在內的風險管理工具，加強金融風險管理；支持外資機構依法開展基金投資顧問業務；抓緊研究報批進一步擴大生物技術、外商獨資醫院領域開放試點區域範圍等。

方案針對外資併購、數據跨境流動、外資境內再投資等熱點關切，加力提升外商投資便利度；明確加快修訂出台關於外國投資者併購境內企業的規定；支持自貿試驗區、國家服務業擴大開放試點城市探索在更多領域制定數據出境負面清單；落實境外投資者以分配利潤直接投資稅收優惠政策；以及完善外資研發中心支持政策等。方案還就推動「投資中國」品牌行動、統籌做好外資項目規範招引、全面落實外資企業國民待遇、支持外資企業參與提振消費行動、強化重大和重點外資項目服務保障等提出一系列具體措施。

支持符合條件外企境內上市

提升金融業開放水平方面，在完善監管協作和風險防控的前提下，支持更多外資機構利用包括國債期貨在內的風險管理工具，加強金融風險管理；支持外資機構依法開展基金投資顧問業務；優化跨境業務管理，為重點外資企業提供跨境融資便利化額度；引導境內銀行對大型外資企業推出「代客制單」國際結算單證服務；以及優化交易所上市申報前預溝通服務，支持符合條件的重點外資企業在境內上市融資。

完善外資併購管理制度

針對完善外資併購管理制度，加快修訂出台關於外國投資者併購境內企業的規定，優化併購管理流程和對價支付要求，強化部門監管協同，並允許符合條件的外資股權投資機構以戰略投資者身份參與非相關行業上市公司證券發行。

支持外資參與醫藥產業發展

支持外資參與醫藥等產業高質量發展方面，抓緊研究出台藥品分段生產實施細則，便利境外藥品上市許可持有人開展生物制品、化學藥品跨境分段生產。抓緊研究報批進一步擴大生物技術、外商獨資醫院領域開放試點區域範圍。支持保險公司將更多創新藥械納入商業保險保障範圍，持續鼓勵優質創新藥械進入中國市場。搭建行業協作平台，便利外資企業生產的藥品進入藥品零售渠道。