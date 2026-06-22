道富料美今年不減息 儲局具寬鬆幣策空間

市場關注美國息口走勢，道富投資管理亞太區投資策略與研究部主管劉寧暉表示，該行在數周前將美國息口預測，由今年將會減息，改為維持不變，明年或會減息一次。雖然現時美國的經濟增長率，高於目前的政策利率，故美國聯儲局有加息空間，但此受到政治因素影響，美國年底將會舉行中期選舉；加息的門檻較高，一旦加息便打破目前的減息周期；聯儲局新主席沃什（Kevin Warsh）上周的發言有一些蛛絲馬跡，提及人工智能（AI）提升生產率，再者企業資本開支強勁，因而有一定的餘地進行寬鬆貨幣政策。

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他提及，資本市場存在泡沫但未到臨界點，又強調沒有人能夠精準判斷泡沫何時「冒起來」。他認為，市場直至今年底風險可能不是很大，因為從歷史上來看，企業基本面強健，同時貨幣政策沒有特別收緊，市場一般不會因估值太高，導致泡沫爆破，而這種情況從未發生。他補充，目前全球流動性尚可，美國貨幣基金市場約7、8萬億美元規模。

年底前轉向加息機會低

他認為，美國今年底前轉向加息周期可能性不大，但若真如此，此與市場預期差距大，可能會對市場造成影響。另外，霍爾木茲海峽能否如期打開，釋放石油產能等，將會影響油價走勢。如果油價上升，令通脹走高，繼而美國要收緊利率政策，或觸發股市變動。

該行對全球經濟增長持審慎樂觀的看法，通脹可能有一定的反覆，另最近美國就業市場數據上升或因世界盃等一次性的因素，故不應太快下結論。中國方面，去年中國累計貿易順差突破1萬億美元，反映其重要性越來越凸顯，惟有機會引起其全球「貿易夥伴對中國的一個反彈」，與發達國家、發展中國家等不同的貿易夥伴都有博弈，而從最近歐盟內部會議來看，歐盟對此事的容忍度越來越低，可能是下一步要關注的一個主題。



