中國連續3個月減持美債 續見18年新低

美國財政部數據顯示，中國投資者連續3個月減持美國國債，繼續是2008年以來新低。但海外投資者在4月整體淨增持39億美元美債，扭轉3月過千億美元減持的趨勢。

金融數據商Wind顯示，中國投資者持有美債的規模由3月的6523億美元，降至4月的6511億美元，是2008年以來最低。中國繼續是第三大美國持有國家，僅次於日本及英國。

4月持有美債整體規模回升 日本成最大買家

至於外資持有美債的整體規模，於4月略為回升，從9.349萬億美元，增至9.353萬億美元。當中最大持有國日本，4月增持了183億美元；英國增持了106億美元。美國國債在3月美伊戰事期間，錄得約1380億美元淨減少，是2024年以來最大單月跌幅。數據又顯示，外國投資者4月持長期美國國債有約390億美元的估值損失。

市場關注通脹前景

路透報道指，有關數據正值投資者關注美債的需求，近月通脹挑戰升溫，但同時AI股票備受追捧。報道指，本周四（18日）美國5年期通脹保值債券發行繼續受到歡迎，部分因近期通脹調整後的實際利率有所上升。



