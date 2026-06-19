Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國連續3個月減持美債 續見18年新低

宏觀經濟
更新時間：16:51 2026-06-19 HKT
發佈時間：16:51 2026-06-19 HKT

美國財政部數據顯示，中國投資者連續3個月減持美國國債，繼續是2008年以來新低。但海外投資者在4月整體淨增持39億美元美債，扭轉3月過千億美元減持的趨勢。

金融數據商Wind顯示，中國投資者持有美債的規模由3月的6523億美元，降至4月的6511億美元，是2008年以來最低。中國繼續是第三大美國持有國家，僅次於日本及英國。

4月持有美債整體規模回升 日本成最大買家

至於外資持有美債的整體規模，於4月略為回升，從9.349萬億美元，增至9.353萬億美元。當中最大持有國日本，4月增持了183億美元；英國增持了106億美元。美國國債在3月美伊戰事期間，錄得約1380億美元淨減少，是2024年以來最大單月跌幅。數據又顯示，外國投資者4月持長期美國國債有約390億美元的估值損失。

市場關注通脹前景

路透報道指，有關數據正值投資者關注美債的需求，近月通脹挑戰升溫，但同時AI股票備受追捧。報道指，本周四（18日）美國5年期通脹保值債券發行繼續受到歡迎，部分因近期通脹調整後的實際利率有所上升。


 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
青沙公路奪命車禍│35歲女死者為善導會社工 為人熱情開朗 善導會：最沉痛哀悼
突發
5小時前
港姐2026丨吳倬希退賽樂易玲話好嘥 親揭退選真相稱「山水有相逢」 23歲學霸任投行分析師
港姐2026丨吳倬希退賽樂易玲話好嘥 親揭退選真相稱「山水有相逢」 23歲學霸任投行分析師
影視圈
2小時前
珍惜生命│荔景邨老翁吊頸昏迷 妻子遭床被蓋面死亡
荔景邨老翁吊頸昏迷 妻子遭床被蓋面死亡 重案組接手調查
突發
41分鐘前
Do姐鄭裕玲火滾！開咪斥同行無職業操守 點評最憎「一種主持腔調」：唔Sure就唔好講
Do姐鄭裕玲火滾！開咪斥同行無職業操守 點評最憎「一種主持腔調」：唔Sure就唔好講
影視圈
19小時前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
翁美玲戀愛史揭秘  香港初戀男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有義
翁美玲戀愛史揭秘  香港初戀男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有義
影視圈
8小時前
端午節2026︱6大龍舟賽事各區上演 即睇觀賽攻略/最佳觀賞位置 附長假期跨境交通安排
端午節2026︱6大龍舟賽事各區上演 即睇觀賽攻略/最佳觀賞位置 附長假期跨境交通安排
社會
7小時前
蔡少芬老公張晉檻過鬼門關逾1年仍未復元？  攜妻女外遊面頰凹陷  身形消瘦被指有神無氣
蔡少芬老公張晉檻過鬼門關逾1年仍未復元？  攜妻女外遊面頰凹陷  身形消瘦被指有神無氣
影視圈
7小時前
端午金多寶今晚進行攪珠，特設6,000萬港元金多寶。
8000萬六合彩︱端午金多寶攪珠結果出爐 頭獎一注中派$7630萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
20小時前
灣仔京東MALL今日開幕！佘詩曼親臨撐場 市民大排長龍 3萬呎巨舖主打「土豪式」買電器 家電半價起+Apple手機全場9折
灣仔京東MALL開幕即排長龍！佘詩曼親臨撐場 3萬呎巨舖主打「土豪式」買電器 家電半價起+Apple手機全場9折
生活百科
2026-06-18 12:54 HKT