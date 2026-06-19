美墨加史上最吸金世界杯 中國潮玩LABUBU跳上開幕式

2026美墨加世界盃開鑼，今屆賽事由美、加、墨三國合辦，兼首度擴軍至48隊，比賽大增至104場。國際足聯（FIFA）將這項盛事分拆成更多「吸金場景」，更將財務周期收入目標調高至破紀錄的130億美元（約1018萬港元）。

今屆世界盃打破多項商業紀錄，除了特定前排高端門票被炒高近5倍、至近3.3萬美元（約26萬港元)外，中國企業的參與方式亦迎來大洗牌。最矚目的是本地潮玩品牌泡泡瑪特（POP MART）旗下IP「LABUBU」，以FIFA官方授權聯名身份首度登上揭幕戰開幕式舞台，成為首個登陸世界盃開幕式的中國潮玩。此外，大中華及日本區總授權商杭州孚德亦發展出十多個分授權商，開發逾千款產品，連白酒品牌五糧液亦加入推出聯名款。

過去中國企業習慣「豪擲」買場邊廣告牌曝光，但今屆官方席位減少，企業轉向更精準的「買應用場景」或「賣貨生意」。例如聯想（Lenovo）成為官方技術合作夥伴，部署逾1.7萬台設備提供AI及數據中心支持；海信及蒙牛則繼續贊助。

與此同時，因官方贊助成本高昂兼需提早幾年鎖定，許多品牌實施「靈活避稅」，改為繞過FIFA，轉與國家隊或球星個人簽約，如庫迪咖啡、瑞幸咖啡等分別贊助阿根廷、葡萄牙等國家隊；追覓、東鵬等品牌則分別簽下C朗拿度、麥巴比等球星，主攻高性價比的短期粉絲轉。