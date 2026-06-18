發改委：6月底前下達2000億設備更新和第三批消費品以舊換新資金 市場力量助建算力網

據內媒報道，國家發展改革委政策研究室副主任、新聞發言人李超在新聞發布會上表示，發改委將會同有關部門，持續推動政策紅利更加公平、便捷、規範地直達消費者，更好釋放「兩新」政策效能。不過，李超提到，中國現代化產業體系是在長期實踐中不斷摸索、總結、提升而發展起來的，若把中國產業競爭力簡單歸因於「補貼」，不僅過於片面，而且完全錯誤。

李超表示，發改委將有序安排資金下達，6月底前將下達今年全部2,000億元（人民幣，下同）設備更新項目清單和第三批625億元消費品以舊換新資金；二是加強項目和資金監管，持續完善全鏈條監管機制，嚴厲打擊「先漲後補」、騙補套補等違法違規行為；三是做好跟蹤問效，組織開展「兩新」政策實施效果評估，做好政策接續預研儲備。

算力網是支撐數字經濟關鍵設施

另一方面，李超指算力是數字經濟時代的生產力，算力網是支撐數字經濟高質量發展的關鍵基礎設施。隨着人工智能快速發展，全國一體化算力網建設正在加速推進。

截至今年3月底，中國已建成智能算力規模188.2萬P，是去年同期的2.5倍，預計還將保持高速增長態勢。在具體建設過程中，市場力量將起決定性作用；發改委將會同有關部門，加強統籌協調和政策引導。

加強算力網與新型電網及通信網聯動

在「十五五」時期，發改委將更加注重供需適配，加強算力網與新型電網、新一代通信網規劃建設的協同聯動。在「硬投資」方面，探索更多行之有效的算電協同模式，做到以電強算、以算促電；加強算網融合創新，適度推動國家樞紐間直連線路擴容，進一步降低網絡傳輸時延。在「軟建設」方面，強化算力資源監測與市場化調度，加快建設聯網調度、普惠易用、綠色安全的全國一體化算力網。