IEA稱全球石油需求打擊超預期 明年油市恐供應過剩

隨着美伊簽署諒解備忘錄，伊朗已同意重開霍爾木茲海峽，美國也將解除對該區域的封鎖行動，令國際油價受壓，布蘭特期油及紐約期油最新已回落至80美元以下。國際能源署（IEA）更表示，全球石油需求受打擊較預期深，並預計隨着中東供應逐步恢復，油市明年將重返供應過剩。若供應過剩成形，國際油價料受壓，並可能影響本港汽油、航空燃油及運輸成本走勢。

需求受壓不只中東影響

IEA在最新月報中預測，今年全球石油需求將按年減少110萬桶/日，較5月報告再下調70萬桶/日，主要由於燃料價格上升及成品油供應受阻，令第二季石油交付量按年急跌500萬桶/日。

IEA指出，石油需求受壓已不只局限於最初受中東局勢影響的地區，而是擴散至更多產品及市場。雖然IEA預計明年需求將恢復增長約200萬桶/日，但供應回升速度更快。

供應方面，IEA指全球石油供應今年將減少390萬桶/日至1.024億桶/日，但到2027年將反彈800萬桶/日，升至1.103億桶/日。IEA預計，明年全球石油需求將增至1.053億桶/日，意味供應或較需求多約500萬桶/日，油市將由目前偏緊轉向明顯過剩。

短期油價仍有波動風險

不過，IEA亦指出，中東供應全面恢復仍需時間，排雷、運輸安排及政治限制仍可能影響出口進度。全球庫存在油市轉向過剩前亦可能繼續下跌，令短期油價仍有波動風險。

IEA數據顯示，5月全球可觀察石油庫存減少1.43億桶，相當於每日減少460萬桶。換言之，油市中長線或因供應過剩而令油價受壓，但短期仍要視乎中東供應恢復及庫存變化。