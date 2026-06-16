澳洲維持利率4.35厘不變 警告必要時再加息 「中東衝突解決仍處早期階段」

澳洲央行宣布維持現金利率目標於4.35厘不變，為今年以來首次暫停加息。不過，澳洲央行同時警告，當地通脹仍然過高，將採取一切必要行動令通脹回落，包括在有需要時進一步提高現金利率目標，意味加息周期未必已經完結。議息結果公布後，澳元兌美元維持跌勢，暫跌約0.2%至0.705水平。掉期市場顯示，投資者押注8月再加息機會約三成，全年隱含加息幅度約16個基點，少於一次完整加息。

全球石油供應問題需時解決

市場原已押注澳洲央行今次維持利率不變，主因澳洲近期通脹、消費需求及就業數據均偏軟，加上中東和平協議推動油價回落，紓緩部分通脹壓力。不過，澳洲央行在聲明中指出，中東衝突的解決仍處早期階段，若局勢演變不如預期，或出現通脹較5月基準預測更高、經濟活動較弱的情況。該行又稱，全球石油供應問題需時解決，將繼續對能源價格及通脹構成上行壓力。

Deloitte Access Economics合夥人Stephen Smith指出，今次決定反映澳洲央行在非常不明朗的前景下，評估未來會議是否需要進一步收緊政策，抑或只是需要更多時間觀察。他又指，伊朗相關協議需待簽署及落實，並反映於燃油價格後，才足以令市場安心。

核心通脹仍高於目標區間

澳洲央行自2月以來已累計加息75個基點，以應對頑固通脹壓力。雖然澳洲4月年度通脹放緩至4.2%，但反映核心通脹的指標升至3.4%，仍高於央行2%至3%的目標區間。Oxford Economics Australia經濟研究主管Harry Murphy Cruise表示，近4個月油價衝擊帶來的通脹壓力，不會即時消失，較高投入、運輸及農業成本對消費價格的影響仍在傳導，意味核心通脹壓力不會即時消退，因此短期內不宜預期減息。

不過，澳洲經濟增長已明顯放慢，首季經濟按季僅增長0.3%；失業率升至4.5%，為4年半高位。樓市方面，澳洲樓價過去一輪升勢已見停頓，政府擬議稅務改革亦令新投資者貸款需求大幅下降。