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沃什首次主持議息 嘉信理財料息口難有驚喜 關注日後與市場溝通方式

宏觀經濟
更新時間：12:42 2026-06-16 HKT
發佈時間：12:42 2026-06-16 HKT

本周聯儲局議息會議將由沃什（Kevin Warsh）首次以主席身份主持。嘉信金融研究中心宏觀研究及策略主管Kevin Gordon表示，利率決定未必會帶來太大驚喜，但今次議息會議較以往更受關注，主因可以初步觀察沃什日後希望如何與市場溝通。

維持息率不變機會達98%

截至本周初，根據CME FedWatch工具，聯儲局議息按兵不動的機會達98%，重點將落在聯儲局公布對利率及經濟增長的最新預測。

Kevin Gordon解釋，市場預期聯儲局將維持利率不變，可能會有一兩名委員提出較鷹派的異議，認為應該更積極地釋放加息訊號，但更重要的是聯儲局日後與市場的溝通方式。

議息後記者會未必仍是常態

他指出，聯儲局主席在每次議息決定後舉行記者會，或聯儲局理事及各地區聯儲銀行行長公開發表演說，並非一直以來都是常態，而沃什過去已多次公開表明，可能希望改變這種做法。換言之，聯儲局透過記者會及公開演說，定期與公眾及華爾街溝通的模式，日後未必仍會是常態。

Kevin Gordon認為，投資者將密切留意沃什是否有意改變聯儲局就利率政策前瞻指引的溝通方式，以及聯儲局在公眾眼中的形象。他表示，雖然市場預期利率不變，但今次會議包括聯儲局的會後聲明及沃什於美國時間周三下午的記者會，仍將備受關注。

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