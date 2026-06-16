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日央行加息0.25厘至1厘符預期 創31年新高 明年4月起暫停縮減購債

宏觀經濟
更新時間：11:28 2026-06-16 HKT
發佈時間：11:28 2026-06-16 HKT

日本央行今日（16日）以7比1的投票比例通過利率決議，將基準利率調高0.25厘至1厘，符合市場預期，為1995年以來最高水平。受消息影響，日圓匯價應聲向上，其中美元兌日圓跌0.11%至160.185水平；每百日圓兌港元則報「4.88算」，升約0.07%。

此外，日本央行將從2027年4月起暫停縮減購債規模，將每月日本國債購買速度維持在2萬億日圓左右。至於現行計劃則沒有改變，即在明年1月至3月之前，每季度將每月日本國債購買規模減少2,000億日圓。

整體經濟已溫和復蘇

該行預計，在政策利率調整後，寬鬆的金融環境仍將維持，並繼續堅定地支持經濟活動，未來將根據經濟活動、物價和金融狀況發展，繼續提高政策利率。

經濟方面，盡管局部仍表現出一些疲軟，但整體已溫和復蘇，與前一段時間相比，經濟出現嚴重放緩的風險降低，並符合基準預測情景。

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